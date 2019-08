Página

María Celeste Arrarás confirmó la triste noticia sobre la enfermedad de Edgardo del Villar

El compañero de Telemundo de la presentadora padece cáncer

María Celeste había estado informando sobre el estado de salud de Edgardo

Desde hace varios días, María Celeste Arrarás había estado informando a sus fans sobre el estado de salud de Edgardo del Villar, su compañero en Telemundo, quien fue sometido a una cirugía de emergencia para removerle tres tumores que aparecieron en su cerebro.

En una de las últimas publicaciones de la conductora sobre su compañero, María Celeste explicó que aún faltaba por dar a conocer los resultados de la biopsia.

Y fue hasta hace unas horas que la presentadora lamentablemente comunicó la noticia de que Edgardo del Villar padece cáncer.

Por medio de sus redes sociales, María Celeste publicó una foto de su compañero de Telemundo y mencionó: “Es con mucha tristeza que les comparto el mensaje del querido @edgardodelvillart47 dejándonos saber el diagnóstico de sus médicos. Ahora más que nunca cuenta con nuestro apoyo”.

El mensaje de Edgardo del Villar fue el siguiente: “Carolina (su pareja) y yo nos reunimos con el equipo médico para ver los resultados de mis exámenes. Desafortunadamente, no fueron lo que se esperaba y los médicos confirmaron la presencia de cáncer. Mientras me preparo para la siguiente fase de mi tratamiento médico, mi fe en Dios es más fuerte que nunca, y él me ha bendecido con los mejores profesionales médicos del mundo. Tanto mi familia en mi casa como la de Telemundo 47, han estado a mi lado desde el comienzo de este proceso, y no podría pedir personas más fuertes, más compasivas y más amorosas que ellos”, se pudo leer.