María Celeste presentó ayer su ‘venganza’ contra Telemundo

Se trata del estreno de su programa en su canal de YouTube, donde tuvo como invitada a la también periodista María Elena Salinas

La exconductora de Al Rojo Vivo aprovechó la ocasión para hablar de su despido de Telemundo y aseguró que no le afectó tanto

Con gran expectativa, y a manera de ‘venganza’ contra Telemundo por su despido, María Celeste estrenó ayer programa en su canal de YouTube, donde tuvo como invitada a la también periodista María Elena Salinas. La exconductora de Al Rojo Vivo aprovechó la ocasión para hablar de su despido de Telemundo y aseguró que no le afectó tanto.

En este programa, llamado MC Live y que tiene a la fecha más de 6 mil vistas, María Celeste habló con María Elena Salinas sobre la importancia de saber reinventarse, sobre todo en esta época en que tantas personas han perdido su empleo, como le pasó a Mari tras haber sido despedida de Telemundo.

De ser amigas tras trabajar juntas en el comienzo de sus repectivas carreras periodísticas, ambas se volvieron rivales luego de que cada una se convirtiera en conductora del noticiero nacional de las dos principales cadenas de televisión hispanas: Telemundo y Univisión.

“Me estoy reinventando”: María Celeste

Luego de la intervención de María Elena Salinas, con quien tiene varias similitudes en su carrera, María Celeste compartió que no le quedó de otra más que reinventarse con este programa de YouTube tras su despido de Telemundo, algo que la tomó desprevenida:

“A pesar de eso, de que obviamente me despidieron de Telemundo hace unos meses, no me lo tomé mal, porque como ya he vivido reinvenciones, he sabido que los cambios se sobreviven”.

La periodista aseguró que esta situación no le afectó tanto y que incluso se siente ilusionada con este nuevo proyecto.

En la página siguiente, María Elena Salinas habla de su experiencia al formar parte durante 36 años del noticiero de Univisión, el cual decidió dejar por voluntad propia.

