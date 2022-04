María Celeste arruinó carrera. En ocasiones pareciera ser que la vida de las celebridades todo es miel sobre ojuelas, pero en realidad no es así. Pues varios famosos han atravesado por los peores momentos dentro del medio que el público no llega a ver hasta que ellos mismos deciden sacar a la luz las complicadas vivencias de sus carreras, tal fue el caso de María Celeste Arrarás.

“Extiéndele una mano aún a quien no fue bueno contigo”

“Lo vi entre el mar de reporteros. Era la última persona del planeta que esperaba encontrarme allí… En un instante, me vinieron a la mente de golpe infinidad de recuerdos de todas las veces en que él, siendo mi jefe, me había despreciado, de las veces que me había humillado y me había tratado como si yo estuviera pintada en la pared”, relató la periodista a través de su columna.

Finalmente recordó las palabras que su expareja le había dicho en el tiempo que recibió ese duro golpe por parte de su exjefe, “Con una sonrisa tímida él se paró en puntas y desde muy abajo extendió su mano para saludarme. Mientras me inclinaba para estrechársela recordé las palabras proféticas que mi exesposo Guillermo me repetía en la época de los maltratos de Octavio ‘Él va cuesta abajo, Mari. Y tú vas cuesta arriba'”, finalizó sus declaraciones María Celeste Arrarás. Archivado como: María Celeste arruinó carrera.