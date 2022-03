Y no es por nada que María Celeste cosechó más de 30 años de carrera, pues fue a través de un gran trabajo el que la posicionó como una de las periodistas más importantes de América Latina. La aparición de la conductora no sólo representó su regreso a Univisión, sino también reconocer la trayectoria de una de las 20 mujeres más poderosas, según Newsweek .

La conductora puertorriqueña comentó que ella nunca se ha victimizado, al contario, dio a entender que un hombre no va a intimidarla: A mí siempre me dicen: ‘Ay, pero cuando tú vas a una sala de conferencia con 12 hombres y tú eres la única mujer y latina, ¿Cómo te sientes?’ Yo me siento con todos ellos a la par y veo a 13 cabezas pensantes. Tú te puedes victimizar o te puedes convertir en un ganador. Tu mente es muy poderosa, puede ser la que te lleva al triunfo o te derrota”, finalizó la ganadora de dos premios Emmy. (MIRA EL VIDEO COMPLETO AQUÍ)

En su participación en el programa de ‘El Gordo y La Flaca’, Raúl le preguntó a María Celeste, cómo es que puede con todo a la vez, a lo cual Celeste respondió que las mujeres tienen la habilidad de ser ‘multifuncionales’, incluso mas que los hombres, además dejó en claro que siempre se ha visto como una ganadora “Para mí nada ha sido difícil, porque yo nunca me veo como una víctima, yo siempre me veo como una ganadora”, dijo.

María Celeste Arrarás Univisión: El escándalo que le dio más fama a María Celeste

Uno de los trabajos más reconocidos de la presentadora latina, María Celeste, fueron las entrevistas que le realizó a la asesina de Selena Quintanilla, Yolanda Saldívar, la cual mató a sangre fría a la reina del Tex Mex en 1995. Estas entrevistas fueron adaptadas a un libro que escribió la periodista de 61 años, además de la realización de una serie de televisión en el 2018.

María Celeste se metió en un escándalo, pues aunque ella ha aclarado en múltiples ocasiones que su intención no era ‘colgarse’ de la fama de la fallecida cantante, de acuerdo con ‘Mamás Latinas’, el padre de Selena Quintanilla dio ciertas declaraciones sobre las acciones de Celeste. “El objetivo principal de María Celeste es el de hacer dinero y colgarse de la fama de Selena, no de esclarecer ningún misterio… Eso no es periodismo, eso es inventarse una realidad ficticia basada en detalles que en realidad no apoyan sus deducciones”, dictó Abraham Quintanilla.