Tras su despido de Telemundo, la ex conductora de Al Rojo Vivo encontró una buena manera de ‘desquitarse’

María Celeste Arrarás utilizó su cuenta de Instagram para presumir lo que le hicieron en Nueva York

Times Square fue el centro de ‘la venganza’ de la periodista

María Celeste Arrarás va para su segunda semana de despido de Telemundo, tras salir de la empresa y sin poder despedirse de Al Rojo Vivo y mientras siguen saliendo más versiones sobre el asunto, ahora la periodista que no ha encontrado aún trabajo, halló la manera perfecta para darle una cachetada con guante blanco a su ex empresa y nada más y nada menos que teniendo a Nueva York y Times Square de protagonistas.

Lo que definió como una sorpresa maravillosa se convirtió en ‘la venganza’ más placentera para todos los seguidores de la periodista, quienes por cierto no terminan de aceptar a Jessica Carrillo ni a Rebeka Smyth en Al Rojo Vivo, cuyo Instagram se ha convertido en un campo de batalla y de críticas y reclamos por la salida de María Celeste Arrarás.

En su cuenta de Instagram, María Celeste Arrarás presumió que su rostro apareció en las pantallas de Times Square en señal de homenaje a su trayectoria como periodista hispana y ella captó el momento en un video que describió con el siguiente mensaje: “Ha sido la sorpresa más maravillosa ver ese letrero gigante en pleno Times Square!! Gracias @[email protected] @justvladyg y a toda mi gente querida en Nueva York, la ciudad donde comencé mi carrera en el mercado hispano de Estados Unidos, por este reconocimiento a mi trayectoria. ¡Estoy en deuda con ustedes!”, publicó la periodista emocionada.

En el video se puede apreciar cómo la imagen de María Celeste Arrarás aparece en la pantalla más grande de Times Square con la felicitación mencionada, mientras enfoca el crucero de los coches y las tiendas de la zona, como parte del homenaje hecho por Latinplug.

Rápidamente los mensajes para María Celeste Arrarás, no se hicieron esperar: “El respeto se gana no se impone. Has sabido ganarte el respeto y admiración de muchos y por muchos años. Eres muy especial sigue así. Fuerte como siempre lo has sido”, “Que orgullo latino, se me eriza la piel al ver esto, te admiro y respeto Maria Celeste Arraras”, “El talento, profesionalismo hablan por sí solos! Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido! Era fuerte como un roble y flexible como la palmera”, “No sé que les pasó creo la pandemia los confunde cómo es posible que esta niña esté fuera de las noticias, ella es toda una profesional en todo aspecto pienso que ella estará nuevamente en algún noticiero”, “Que espectacular. Honor a quien Honor merece”.

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE MARÍA CELESTE EN TIMES SQUARE