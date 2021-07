María Celeste aparece presumiendo sus atributos bajo el agua

La periodista comparte foto en traje de baño desde la alberca

“Recuerdo más que nunca mis años de nadadora olímpica” María Celeste alberca nadadora. Tras el anuncio del regreso a la televisión de la periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás, el pueblo hispano mostró su alegría por ver de nueva cuenta a esta celebridad que en cada emisión ha demostrado su talento como presentadora y periodista, ahora la boricua deja a sus seguidores cautivados por tremenda foto compartida. Fue en su perfil de Instagram donde María Celeste compartió una imagen donde deja ver sus atributos mientras se encuentra nadando en traje de baño. La boricua menciona que los juegos olímpicos le recuerdan sus días de gloria cuando practicaba la natación. María Celeste aparece en traje de baño Cabe recordar que hace algunos días arrancaron los juegos olímpicos en Tokio, Japón, luego de haber sido suspendidos en el 2020 por la pandemia del coronavirus. Ahora la periodista comparte una fotografía donde está practicando uno de los deportes que se presentan en esta competencia. Cabe mencionar que el regreso de María Celeste a la televisión causó mucha expectativa entre sus seguidores y las felicitaciones entre sus colegas no se hicieron esperar, mostrando su felicidad por ver a la puertorriqueña en la pantalla chica realizando lo que más le gusta.

María Celeste alberca nadadora: Recuerda sus años de nadadora Un su último post de su red social, María Celeste Arrarás, aparece dentro de una piscina en traje de baño de nadadora, donde muestra su figura, además hace mención que el ver las olimpiadas le hace recordar cuando ella era nadadora y que eso le ayudó a ser la persona que es ahora. “Ahora que se están celebrando los Juegos Olímpicos en Tokio recuerdo más que nunca mis años de nadadora olímpica y como desarrolle en las piscinas muchas de las herramientas que me han ayudado a triunfar y a alcanzar mis metas”, escribió la conductora boricua en su publicación.

María Celeste alberca nadadora: “Si, yo soy la de la foto” Además deja un mensaje sobre lo que deben realizar cada quien para lograr la excelencia y dejar la conformidad, ya que de acuerdo a su encabezado ella utilizó la natación como un trampolín en su vida y poder superarse en lo personal. Incluso menciona que si es ella la de la foto. “¡Tú no tienes que lanzarte al agua para lograrlo también! Hoy comparto esa fórmula en mi nueva columna de opinión “Así Lo Veo” sobre la importancia de buscar la excelencia y dejar a un lado la conformidad. Para leerla entra al enlace en mi perfil y suscríbete. Toma un segundo y puede cambiarte la vida. (Si, yo soy la de la foto)”.

María Celeste alberca nadadora: “Gracias a eso tienes las piernas más bellas de universo” Inmediatamente los seguidores comenzaron a dejar sus opiniones de la instantánea, incluso su compañera la Veneno Sandoval fue una de las celebridades que dejo su mensaje en el post: “Leerte es mágico…es estar escuchándote”, fue el comentario de Carolina en la imagen. “¿Cómo te consideras al lado de un delfín? Le ganas en salto en nadar de reversa o nadar largas travesías…. recuerda si mi crítica no te gusta “tíralo al león”, “Gracias a eso tienes las piernas más bellas de universo”, “Excelente “meteorito Arrarás”, “Me encantó lo que cuentas… y estoy subscrito”, “Es verdad @mariacelestearraras yo me acordé que tú eras campeona de natación y le dije a mi esposo y me dijo me encanta esa muchacha, un besito, preciosa”, fueron algunos comentarios.

María Celeste alberca nadadora: Le tienen gran confianza La boricua se ha sabido ganar al publico hispano, generando una gran confianza, donde incluso muchos internautas le comentan todo lo ocurrido en su vida privada. Justo se vio en su post donde un usuario le comento lo ocurrido en su vida en base al mensaje que dejo María Celeste. “Me creerá @mariacelestearraras que tengo 55 años y hace 3 años después de ver las olimpiadas dije : debes aprender a nadar , no debe ser tan difícil sabes flotar ! Pues bien un día dije ya y me tire en la piscina en lo más hondo (había un salvavidas) y dije que peor puede pasar y me lance donde habían 9 pies y yo solo mido 5/6 pues bien ese día aprendí a nadar me fue natural y fácil y me siento orgullosa ! Me sirvió ver las olimpiadas para aprender y motivarme”, dijo una internauta.

María Celeste alberca nadadora: Su llegada a CNN Anteriormente en el canal de Youtube de Karol Tamiko se informó que la llegada de María Celeste Arrarás a CNN en español fue gracias a Don Francisco, pues según contó tras la salida de Univisión, la conductora es la responsable que se llevó al presentador chileno a Telemundo. Sin embargo, según Karol Tamiko, el programa de Don Francisco ni tuvo el éxito esperado y la audiencia pedía ver gente nueva, lo mismo le sucedió a María Celeste Arrarás, quien después de tanto años de participar en el programa Al Rojo Vivo, le dieron las gracias pues querían gente joven. VER VIDEO AQUÍ

Regreso a la TV En el video se hace referencia a las críticas que recibió el anuncio del regreso a televisión de María Celeste y del programa de Don Francisco, que la propia cadena de televisión hizo en su cuenta oficial de Instagram, en donde se puede leer un mensaje donde dice lo siguiente: ” Bienvenidos! @mariacelestearraras liderará el nuevo bloque de documentales e investigación de la cadena, “CNN Docufilms con María Celeste Arrarás”, a las 8 P.M. (hora de Miami)”, fueron las palabras de la cadena para presentar a María Celeste en su nueva casa. Archivado como: María Celeste alberca nadadora.

Nuevo programa de Don Francisco También informaron del nuevo programa de Don Francisco: “Y debido al éxito alcanzado en la serie especial que presentó recientemente en CNN en Español, Mario Kreutzberger @donfranciscotv regresa con una nueva edición de “Don Francisco: Reflexiones” a las 9 P.M. (hora de Miami), en donde tendrá conversaciones cercanas y que invitan a la reflexión con invitados especiales en torno a la conexión humana y la esperanza en el futuro”. La entrada de María Celeste a CNN en español fue gracias a Don Francisco, según reportó Karol Tamiko, pues el conductor chileno le devolvió el favor a la boricua, haberlo llevado a Telemundo, al recomendar su trabajo para la nueva cadena, pero al parecer, el público no está muy contento. Archivado como: María Celeste alberca nadadora.

“No creen que ya es tiempo ver nuevas generaciones” En la publicación de CNN en español se pueden leer miles de comentarios que muestran su desacuerdo con la integración de María Celeste y Don Francisco al canal, haciendo referencia a que que quieren ver gente joven: “Los puros dinosaurios”, “Ese viejo ya ganó lo suficiente para jubilarse y dejar espacio para nuevo talento”. “No creen que ya es tiempo ver nuevas generaciones y gente fresca, esa gente ya tiene muchas décadas en televisión, es suficiente”, “Ese viejo robó tanto con el Teletón, acá en Chile ya la gente ni lo aguanta, tiene suficiente dinero, que deje que gente nueva también tenga sus chances”. Archivado como: María Celeste alberca nadadora.