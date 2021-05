María Celeste amigo esposo: Reacción de los seguidores

Inmediatamente los internautas se hicieron presentes en los comentarios, preguntándose el por qué no aparece su esposo junto a ella, y sí otro hombre: “¿Por qué no te tomas fotos con tu esposo?”, dijo un usuarios, a lo que María Celeste respondió: “porque no tengo esposo”. María Celeste ha estado casada en una ocasión, con Manny Arvesu; tienen tres hijos en común: Julián, Lara Giuliana y Adrián, a quien adoptaron en Rusia en el año 2000.

Pero también hubo quienes se pusieron celosos del amigo de la periodista puertorriqueña: “!Estoy celoso!!”, “Chico afortunado”, “ojalá que algún día puedes encontrar un buen compañero para compartir tu vida”, “¿Amigo o novio?”, “A bueno porque me pongo celoso”, “Estar a tu lado un ataque cardiaco es poco”, fueron algunos de los comentarios.