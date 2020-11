María Antonieta Collins comparte inesperada noticia

La periodista y conductora de Univisión sufre porque le mataron a su gata

“Ayer un ser desalmado la mató”, expresó en redes sociales

En pleno 2020, siguen ocurriendo actos de este tipo. La periodista y conductora de Univisión, María Antonieta Collins, comparte inesperada noticia: le mataron a su gata.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 280 mil seguidores, que María Antonieta Collins dio a conocer este lamentable hecho.

“No puedo creer que no volveré a verla y que no me esperará más a la entrada del Newsport”, expresó la periodista sobre su gata, que para unos era Kiru y para otros era Misu.

Después de confesar que ella y su familia amaban a la gata desde que llegaron a su nueva casa hace casi diez años, dijo algo que a nadie le gustaría escuchar si se tratara de una mascota:

“Ayer un desalmado ser la mató ahí en el sitio donde ella más confiaba, donde ella recibía a todos, donde pasó tormentas y huracanes a salvo de eso, pero no de la maldad humana”.

Ya casi para finalizar, la periodista quiso agradecer a varias personas que acompañaron a su gata durante su vida, aparte de reconocer a Lucy y Martha “por ser las manos piadosas que la recogieron cuando quien le quitara la vida la dejó botada ahí”.

“No era una gatita sin dueño… Era de todos, Newsport era su hogar y hoy sigo con el dolor de que su tiempo haya terminado y ya no esté más”.

Por último, María Antonieta Collins quiso dirigirse a la persona que mató a su gata: “Nos arrebató a quienes la queríamos tanto, un pedazo de alegría”.

“Desde el cielo de los gatitos, mi niña Kiri Kiri, síguenos cuidando por favor… Amén”.