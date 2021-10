“Aprendí a vivir en soledad” María Antonieta Collins compartió que después de la muerte de su esposo aprendió a vivir en soledad y consigo misma… hasta ahora: “15 años después, buscar novio era una tarea más que difícil, le dije en innumerables ocasiones a mi amiga, la periodista Diana Montaño. Mi queja era la de miles de mujeres de mi edad y más jóvenes: no hay hombres disponibles”. Diana Montaño le dijo que si existen hombres disponibles, además de mujeres, y para hacer más fácil esa búsqueda, existen las aplicaciones de citas: “Una persona de 50, 60, es que ni siquiera de 50 ni de 60, de 40, de 30, de 25, se están metiendo en estas ‘dating sites’ porque les es más cómodo”.

La amiga de María Antonieta Collins la ayudó a ingresar a una aplicación de citas Ante esta realidad, Diana Montaño le ayudó a María Antonieta Collins a ingresar en una aplicación de citas, para lo que le puso en primer lugar un ‘nombre coquetón’ y después colocó una fotografía de la periodista, algo a lo que le tenía miedo por ser una figura pública. “La aplicación exige un perfil psicométrico del rostro porque dicen que de esa forma se asegura que la persona en la foto sea la que está escribiendo. Yo no puse mi nombre completo y más o menos di mi profesión”, expresó la periodista sin imaginarse lo que pasaría más adelante.

Comenzaron a llegar los pretendientes No pasó mucho tiempo para que comenzaran a llegar los ‘prospectos’, aunque ninguno era del agrado de María Antonieta Collins, por lo que a Diana Montaño no le quedó de otra que darle likes a varias fotografías en lugar de la periodista. “La realidad es que de todos los que me contactaron, únicamente decidí salir con una persona, ni él ni yo tuvimos click”. Una ‘desventaja’ que tiene la también escritora es que al googlear su nombre de inmediato sale información de su profesión. En eso, le llegó un correo que la emocionó: se trataba de un hombre viudo, de 65 años, ingeniero civil, pero no había una fotografía de él… (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“¿Por qué no me escribes a mi correo y me das el tuyo?” Hubo un detalle que le llamó la atención a María Antonieta Collins de este pretendiente: se había salido de la aplicación de citas, no sin antes proponerle que le escribiera a su correo y ella le diera el suyo para que él fuera quien escribiera primero. “De inmediato, comenzamos a cruzar e mails. ‘Nero’ me mandó unas fotos que me gustaron y le dije que era muy guapo y de inmediato me contestó. Cuando yo le iba a mandar mis fotos, una de las que él me mandó llamó mi atención”.

La amiga de María Antonieta Collines también notó algo extraño “Yo cuando vi la fotografía dije que como que se me hace parecido este señor a alguien, pero no me acuerdo, ¿quién será? Bueno, ahí lo dejé”, expresó Diana Montaño. Por su parte, María Antonieta Collins le mandó un texto a su amiga María Elena Salinas para preguntarle si la persona de la foto era su ex, Elliot Rodríguez. “María Elena me respondió rápidamente que se trataba de su ex esposo y de Julia, la hija mayor de ambos. Sentí una gran decepción, ‘Nero’ no existía, la persona detrás de los correos era un mentiroso, por no decirle otra cosa”, comentó la periodista.

María Antonieta Collins se ve con el ex de María Elena Salinas Decidida a llegar hasta las últimas consecuencias, la periodista se vio con quien pudo haber sido su galán, el ex de María Elena Salinas, pero que en realidad es el periodista Elliot Rodríguez, ‘anchor’ de la cadena CBS desde hace 20 años y quien está casado. Elliot dejó en claro que desde hace 9 años está casado, además de que nunca ha usado, ni piensa usar, una aplicación de citas, por lo que las fotos que usaron de él alguien se las robó y todo se trata de una mentira, en la que estuvo a punto de caer María Antonieta Collins.

Ya le había pasado algo similar a Elliot Rodríguez El ex de María Elena Salinas aseguró que no conoce al tal ‘Nero’, quien usurpó su identidad, pero algo que le molesta mucho es que estén usando fotos de sus hijas, en este caso de Julia. No es la primera vez que le pasa algo similar, por lo que no le sorprendió este caso. “Una vez salió en Facebook dating y una compañera del trabajo me dijo que me vio ahí, pero era otro nombre, era otra persona y estaban tratando de hacer lo mismo que trataron de hacer esta vez”, le dijo Elliot Rodríguez a María Antonieta Collins.

“Cometí un error garrafal”: María Antonieta Collins A punto de terminar de contar su experiencia en la aplicación de citas, María Antonieta Collins confesó que cometió un error garrafal: haber aceptado tener comunicación fuera del sitio con un usuario, por lo que cayó en el ‘fishing’, conocido también como ‘pesca de ingenuos’. “A mí me preocupa que alguien vea esas fotos, me conozca y diga: ‘mira lo que está haciendo este tipo’, pero también me preocupa mucho que están tomando ventaja de personas vulnerables que están buscando una pareja en estas apps, porque están buscando a alguien con quien salir y es una mentira”. expresó el ex de María Elena Salinas.