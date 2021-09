María Antonieta Collins figura: Su lucha contra el peso

Entre las cosas que habló en la entrevista, la presentadora de Univisión tocó el tema de la lucha contra el peso, donde además de estar varias décadas con dietas y ejercicios, también la conductora mexicana se sometió a una cirugía de manga gástrica para poder controlar su peso hace siete años aproximadamente.

“Cambié mi vida y eso me dio otra perspectiva. Ahora hago cinco millas casi todos los días. Yo era una persona sedentaria, yo me tomaba ocho refrescos de soda, no me tomo ninguno, y decidí cambiar mi vida con el ‘gastric sleeve’ y siete años después, 83 libras menos”, dijo Collins.