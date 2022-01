Jorge Ramos y la pregunta para María Antonieta Collins

La conductora no se queda callada y le responde contundente

Seguidores reacción a la contestación de la periodista mexicana ¡No se queda callada! Tras salir librado de su contagio por el COVID-19, el periodista Jorge Ramos les cuestiona a su colega del noticiero porque no se ha contagiado, a lo que la también periodista María Antonieta Collins no se queda callada y le responde ¿con sinceridad? A pesar de que la pandemia por el COVID-19 inició a finales del 2019 el virus no parece dar tregua y a pesar de que se ha logrado estabilizar nuevas variantes han salido a flote, poniendo a toda la población mundial a extremar precauciones y evitar contagios masivos como en sus inicios. Jorge Ramos y su encuentro con María Antonieta Collins Por su puesto que de esta enfermedad ningún humano está exento, y una de las personalidades que más les ha afectado su contagio ha sido al periodista Jorge Ramos, quien durante un viaje por unas islas se quedó varado en el hotel al dar positivo a COVID-19. A pesar de que el presentador de Univisión contaba con síntomas leves, propias del virus, el periodista sí se mostró triste por la situación. Afortunadamente y tras varios días de cuarentena logró salir victorioso, retomando a los pocos días sus actividades laborales, sin embargo, su encuentro con sus compañeros no pasó por alto para nadie.

Jorge Ramos narra su experiencia con el COVD-19 A través de la cuenta de Instagram del programa Chisme No Like, mismo que es conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, rescataron la información del periódico ‘El Diario’, en donde narraban el encuentro que hubo entre Jorge Ramos y María Antonieta Collins, mismo que dio bastante de qué hablar entre internautas. Y es que en su encuentro, el periodista Jorge Ramos, uno de los comunicadores más influyentes de habla hispana, le preguntó a María Antonieta Collins y al doctor Fauci por qué nunca les daba a pesar de que trabajan todos los días, a lo que la conductora no se quedó callada y le regresó una contundente respuesta.

El cuestionamiento de Jorge Ramos para María Antonietta Collins De acuerdo con el portal, al conductor Jorge Ramos le parecía extraño la razón del porque a sus compañeros nunca han resultado contagiados de COVID-19, lanzando la siguiente pregunta, misma que María Antonieta Collins no dudó por un segundo en responder: “‘¿Por qué a ti no te da?’ Fue la pregunta que le hizo Jorge Ramos a María Antonieta Collins, quien cada domingo pasa del estudio de ‘Despierta América en Domingo’ al estudio de ‘Al Punto’, hablando de paso también del contagio del periodista mexicano de COVID-19”, se podía leer.

“¿Por qué a ti no te da?”; le cuestiona Jorge Ramos a María Antonieta Collins Posteriormente, Jorge Ramos durante su intervención en donde contó lo difícil que la vivió cuando se contagió, el periodista creyó que era su culpa, ya que sin darse cuenta se descuidó: “Seguramente me descuidé en algún momento”, comentó el periodista de Univisión. Tras esto, el mexicano terminó su relato y le cuestionó a su compañera de trabajo por qué nunca salía contagiada a pesar de que se la pasa trabajando y yendo del estudio de ‘Despierta América en Domingo’ y ‘Al punto’: “¿por qué al doctor Fauci no le da, por qué a ti no te da?”, le cuestionó a María Antonieta.

La contundente respuesta de María Antonieta Collins Tras esta pregunta, la mexicana no se quiso quedar callada y le respondió contundente a su compañero Jorge Ramos, asegurando que a diferencia de él, ella no salía a playas paradisiacas: “Porque no nos vamos a esas islas en África”. A pesar de que no se sabe si la periodista le respondió de manera sarcástica o su respuesta fue verdadera, diversos internautas no se tomaron a bien esta contestación y aseguraron que las personas se podían infectar en donde sea, tachando fuertemente su actitud.

Seguidores reprueban las palabras de la conductora Diversos seguidores del programa Chisme No Like no dudaron en dejar su opinión al respecto y reprobar la respuesta que la conductora María Antonieta Collins había dado: “Ay si y solo en esa isla te da, por favor, señora”, “No necesariamente tenía que estar en una isla. En cualquier descuido te da, hasta lo puedes agarrar en la iglesia, restaurante o lo que sea”. “Todos nos vamos a contagiar en algún momento, si eso que ella dice es verdad entonces no habría tantos contagios, no todos tenemos posibilidades de viajar”, “Pues que grosera, como su nada más en África se contagiara la gente”, “Él no fue el que se vio mal, fue ella por su repuesta bien racista, no solo ahí hay COVID-19”.

¿Fue sarcasmo la respuesta de María Antonieta Collins? Por otro lado, algunos seguidores destacaron que la respuesta de María Antonieta Collins hacía su compañero Jorge Ramos fue a manera de broma, mientras que otros afirmaban que el contagio que sufrió el conductor había sido porque él se lo había buscado al hacer ese viaje: “No le da porque no anda buscando el COVID, ella se cuida”, “Es obvio que su respuesta fue a manera de sarcasmo, gente”, “Este viejo se cree intocable”, “Ellos son amigos y así le hablan con honestidad y al punto”, “Exactamente, que no busque lo que no se te ha perdido y menos en esas islas”, “Conociendo a MAC no lo dijo por amarillista o envidiosa, esa respuesta fue sarcasmo, típica Jarocha”, fue otro de los comentarios que se podían leer. PUEDES VER LA PUBLICACIÓN AQUÍ