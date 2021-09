La periodista mencionó que ella había tomado el juramento de ‘en la salud y en la enfermedad’ como algo sagrado y por esa razón, no pudo haber dejado a su marido en aquella situación en la que estaba. María Antonieta, menciona que todo se trata de un acto de compasión y de amor, por ese motivo no pudo dejar a su marido solo.

“Increíble testimonio, ahora durante su batalla contra el cáncer es que tu te enteras que él se casó cuando todavía estaba casado contigo. ¿Cómo sobrellevaste está situación y seguiste cuidándolo?”, señaló la conductora del programa de Univisión. “Yo no soy una persona que tenga opciones, a mí me tocó.”, confesó la periodista.

“Yo decía: ‘Dios Mío, yo no quiero pensar que voy a amanecer y su pie, su cuerpo no va a estar en la cama’. La infidelidad quedó para después, cuando él se fue.”, dijo la periodista explicando las razones por las cuales no podía abandonar a su marido y que por ello, decidió ignorar la infidelidad.

“No podía abandonarlo”

La periodista mencionó que ella no se le ocurrió pensar en aquel momento la infidelidad que vivió, sólo se concentró en estar con él y no pensar en que podría abandonarlo en un futuro próximo. Por ese motivo, y por el amor que tenían no podía imaginarse dejarlo y más por las condiciones en las que estaba por el cáncer.

“Pero antes, ni siquiera tuve opción de pensarlo. Era estar con él, tú no puedes abandonar a alguien al que amas así no puedes.”, narró la periodista de espectáculos después de que la conductora el programa mencionara qué no entendía el ‘por qué’ no había dejado a su marido cuando le mencionó la infidelidad.