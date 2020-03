María Antonieta Collins denuncia peligrosa práctica que hace la gente en medio de la emergencia por coronavirus

A través de redes sociales sube videos de guantes tirados en la calle y pide tener conciencia a los habitantes

Ella misma regresa luego para recoger los guantes y para tirarlos a un bote de basura

La periodista mexicana de Univisión María Antonieta Collins utilizó las redes sociales para subir un video en el que destapa la peligrosa práctica que hacen algunas personas en medio de la emergencia desatada por la aparición del coronavirus y es que dejan tirados sus guantes en plena calle sin ninguna precaución para el prójimo.

La también escritora subió una serie de videos en los que denuncia esta acción y ella misma levanta los guantes con la ayuda de una bolsa y otros guantes, para protegerse ante la amenaza de que pudieran estar contaminados no solo con coronavirus, sino con algún otra bacteria o microorganismo peligroso.

En su publicación en @collinsoficial, la locutora de radio colgó el siguiente mensaje de alerta: “Cada día escuchamos más y más la misma queja que es increíble: que por estacionamientos de tiendas, por calles y parques la gente tira esto sin importarles los demás. Vamos a dejar atrás aquello de “comiendo mis dientes… que me importan mis parientes” ¿Verdad que sí?”.

“Esto no es justo, son unos guantes desechables negros, aquí tirados en plena calle, si tenían contaminación o no tenían, porque no están al revés, sino al derecho, ahí los tiraron, y sabe ¿Qué es lo peor? Mire a dónde está el bote de la basura, aquí, osea, tiran los guantes ahí, en lugar de ponerlos aquí (bote de basura) es no es tener conciencia social señores”.

“En estos momentos vamos a pasar mejor el examen de ser humano, quitémonos los guantes, botémoslos en un bote de basura, o en una bolsas de esas del supermercado, pero no los dejemos tirados ahí en la calle, ¿Verdad que sí lo vamos a hacer?”

En una segunda parte la periodista dice de manera textual: “No podía irme a dormir pensando que estaban ahí. Aquí les cuento más. Y ayudemos todos a tirar a la basura los guantes que dejen tirados para que no contaminen a más, pero hagámoslo con seguridad. Buenas noches”.

Y agregó: “Pues no era nada más reportar lo que estaba pasando y que alguien me había dicho, no, ¿Saben qué? Me tuve que ir para la casa luego de verificar esto, me armé de guantes, de una bolsa, y entonces vine a recogerlos y aquí estoy, ustedes pueden ver, ya los metí en esta bolsa, como no traigo quien me ayude, pues nada aquí está adentro de este basurero”.

Y continuó: “Sabe qué, ahora yo me estoy quitando los guantes, los pongo ahí adentro, los guantes con los que yo vine a hacer esta limpieza, y los pongo ahí adentro. No se vale”.

Así, la periodista mexicana de Univisión, María Antonieta Collins, ganadora de grandes premios entre ellos dos Emmy, da una muestra de su civismo y conciencia ante la crisis sanitaria por el coronavirus, para ayudar que más gente se sume a esta campaña de limpieza.