Una ganadora de la famosa lotería Euromillones

Aún teniendo los millones que ganó la mujer se negó a buscar ayuda médica por una enfermedad grave

“Nunca había logrado encontrar la felicidad”, mencionó el hermano de la señora

¡El dinero no la hizo feliz! Se dio a conocer las causas de la muerte de la ganadora de la famosa lotería Euromillones. Según el hermano de la ganadora de la lotería, ella se encontraba bastante deprimida y en los últimos meses antes de fallecer no quería someterse a la ayuda médica que podían proporcionarle, por lo que no hubo mucho que hacer al respecto.

La ganadora de 27 millones de euros, al parecer se suicidó en su hogar de Irlanda del Norte aunque el hermano de la mujer mencionó al medio de comunicación que esa no fue la razón de su muerte. La familia de la fallecida mencionó que siguen investigando las causas de su muerte y que no creerán en la versión de que se quitó la vida.

Margaret Loughrey muerte: Ganó la lotería

Margaret Loughrey, fue una mujer que ganó hace ocho años el primer premio de Euromillones. En un inicio, se encontraba sumamente contenta ante la idea de ganar los £27 millones de euros que había ganado pero después confesó a los medios que no se trató de algo positivo en su vida, es más, la había ‘destrozado’.

La historia de aquel premio es singular. Ella contó que compró el boleto que le proporcionó la ganancia inesperada cuando regresaba del Job Center, viviendo de los beneficios de solo £ 58 a la semana; cuando se enteró que había ganado el premio mayor, creyó fervientemente que su vida había cambiado. Poco después se daría cuenta del gran cambio que realmente ocurrió. Archivado como: Margaret Loughrey muerte