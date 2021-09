Músico que no creía en las vacunas muere de Covid-19

Marcus Birks aseguraba que no se contagiaría porque hacía mucho ejercicio

Su esposa, Lis, y quien está embarazada, le dedicó un emotivo mensaje de despedida Vaya ironía. Marcus Birks, el músico que no creía en las vacunas. murió a consecuencia del Covid-19. El artista inglés aseguraba que no se contagiaría porque hacía mucho ejercicio. Su esposa, Lis, y quien está embarazada, le dedicó un emotivo mensaje de despedida. De acuerdo con información del Clarín, el exparticipante del reality show Bad Lads’ Army, de 40 años de edad, a pesar de llevar un estilo de vida saludable, se agravó de tal manera que tuvo que ser internado en el área de cuidados intensivos en el Royal Stoke University Hospital. Cuatro semanas después, murió. Marcus Birks casi no se enfermaba Fue el pasado 11 de agosto que el músico, desde el hospital en el que estaba internado, aseguró que al ver su salud tan deteriorada, tuvo un shock muy fuerte, ya que rara vez se enfermaba, por lo que cambió de opinión y pidió a la gente que se vacunara contra el coronavirus. “”Si no has estado enfermo no creas que no te vas a enfermar, así que escucha las cosas y vacúnate. Cuando sientes que no puedes respirar lo suficiente, es la sensación más aterradora del mundo”, dijo Marcus Birks en una entrevista para la cadena BBC.

“Era un poco ignorante al respecto”, dijo el músico días antes de morir de Covid-19 En esta misma entrevista, el músico que no creía en las vacunas contra el coronavirus, reconoció ser un ignorante en este tema, por lo que simplemente pospuso recibir la vacuna: “Lo primero que le voy a decir a toda mi familia es que se vacunen y a todos los que vea. Y tan pronto como pueda conseguirlo, definitivamente lo conseguiré”. A través de la cuenta de Instagram de su esposo, quien tiene más de 11 mil seguidores, Lis le dedicó un emotivo mensaje de despedida acompañado de una serie de imágenes de diferentes etapas de la vida de ambos. Descanse en paz, Marcus Birks.

“Hemos estado juntos durante más de la mitad de mi vida”, dice la esposa de Marcus Birks Casada con Marcus Birks desde hace 10 años, y esperando actualmente un hijo de él, la esposa del músico confirmó su sensible fallecimiento de la siguiente manera: “El dolor que siento al escribir esto es insoportable, mi corazón ha sido arrancado, mi alma y mi mundo total y completamente destrozados”. “Mi esposo, mi mejor amigo, mi alma gemela, Marcus falleció ayer por la mañana. Hemos estado juntos durante más de la mitad de mi vida, desde que tenía 16 años y estuve casada durante 10 años, y lo he amado y adorado por completo durante los 17 años completos” (Archivado comoo: Marcus Birks, músico que no creía en las vacunas, muere de Covid-19).

“No sé cómo se supone que debes lidiar con tal dolor” En otra parte de este mensaje, que provocó todo tipo de reacciones, Lis compartió que le hizo una promesa a su esposo: le dirá a su bebé todos los días lo mucho que lo ama, lo especial que es y que Marcus Birks hubiera sido el mejor papá que un hijo podría desear. “Mi corazón ha sido completamente arrancado y no sé cómo se supone que debes lidiar con tal dolor, pero saber que está creciendo una parte de él dentro de mí me está ayudando a superar este momento desgarrador”, confesó Lis, esposa del músico que no creía en las vacunas contra el coronavirus.

Esposa de Marcus Birks agradece las muestras de apoyo Según reportó Clarín, Marcus y su esposa Lis formaron un dueto de música pop llamado Cappella. Incluso, en una ocasión, se presentaron con gran éxito en un evento realizado en un centro comercial ante la presencia de 30 mil personas. “Me gustaría agradecerles a todos por sus amables palabras y apoyo durante estas últimas semanas, Marcus estaba realmente impresionado por la cantidad de mensaje que le enviaron con todo su amor. Sepan que he recibido sus mensajes y los he leído, pero no me atrevo a responder, sus palabras de consuelo significan mucho para mí”.

“Sabía cuánto me adorabas” Totalmente destrozada, Lis no quiso desaprovechar la ocasión para dirigirse a su esposo Marcus Birks y decirle lo siguiente: “Quiero darte las gracias por hacerme sentir completamente amada, sabía cuánto me adorabas, como yo te amo a ti”. “Me dijiste todos los días lo mucho que significaba para ti y que nunca olvidaré. Tú y yo por siempre, eso es lo que siempre me decías. No me despido porque nos volveremos a ver. Volveremos a estar juntos, te lo prometo”, concluyó Lis (Archivado comoo: Marcus Birks, músico que no creía en las vacunas, muere de Covid-19).

Marcus Birks estaba feliz porque sería papá Fue en mayo pasado que el músico que no creía en las vacunas contra el coronavirus, y que hace apenas unos días perdió la vida por haberse contagiado de esta enfermedad, compartió su alegría porque se convertiría en papá unos meses después. “Tengo sentimientos que nunca antes había experimentado. 17 años con mi mejor amiga y verdadera alma gemela, 10 años de casados ahora, el vínculo definitivo de ser padres juntos”, escribió el artista inglés, quien de inmediato recibió felicitaciones de sus seguidores.

Muere de Covid-19, Manuel López, músico mexicano de la banda Psicofonía Manuel López, quien fue el vocalista de la banda de rock Psicofonía, falleció hace un par de días después de tener complicaciones derivadas al Covid-19. La noticia de su muerte impactó a sus fanáticos, quienes estaban conscientes del diagnóstico que habían presentado hace un par de semanas, pero nunca se imaginaron que concluiría con la pérdida del vocalista. Fue a través de Facebook que se dio a conocer la triste noticia de su fallecimiento, donde empezaron a llegar los mensajes de condolencias hacia la familia de Manuel; sin duda, es una gran pérdida para el género del metal mexicano.

Dan a conocer la noticia Días antes de que falleciera Manuel, la agrupación de metal/rock escribió en su muro de Facebook informando lo que estaba pasando con el vocalista del grupo. En un principio, querían mantener la situación en privado, pero conforme fueron pasando los días se dieron cuenta que la situación en vez de mejorar estaba empeorando. “Amigos, por más que hemos intentado mantener esto personal, y con la esperanza en la mano de que todo volviera a la normalidad pronto, no ha sido así”, comenzó el comunicado que compartieron a través de redes sociales, donde daban a conocer que la situación estaba empeorando en torno a la salud de su compañero de agrupación.