En reiteradas ocasiones, Marco Antonio Regil ha comentado que tras la muerte de su mamá pasó por una depresión profunda, y se encontraba al grado que no quería pararse de su cama, fue entonces que el perro se convirtió en su terapeuta, según contó a la revista People en Español.

Entre lágrimas, el conductor empezó a narrar cómo fue que pasó el inesperado deceso de su mascota: “Mi amigo Fer que aquí están conmigo, que Bernie lo adoraba y él adoraba a Bernie, lo sacó a caminar, y nos estábamos riendo porque yo le estaba dando instrucciones de que no juegue, que no camine mucho”.

“Amigos, ¿cómo están? Acaba de pasar algo que sabía que iba a pasar, pero no esperaba que iba a pasar hoy. Eh, Bernie se acaba de morir, Bernie acaba de fallecer, se nos fue Bernie, probablemente fue un ataque al corazón, y Bernie acaba de morir, y estamos con él en el parque, aquí estamos con él en el parque, (llora), y se nos fue”, inició contando Regil en el video.

Marco continuó narrando: “… porque desde que se recuperó nadie lo había caminado más que yo y Fer lo bajó, y me llamó desesperado, pensé que estaba jugando, y me llamó de que ven, baja, baja, y estaba caminando y le dio un paro cardíaco, lo tratamos de revivir, le dimos masajito en su corazón…”.

“Desde que me encontró en la calle o lo encontré yo en la calle, nos encontramos pues, ha sido de una forma como todos ustedes dicen, es el perrito de todos, porque lo han seguido desde que estaba bebito y adoptado y han visto su camino, desde que nos fuimos a Miami, a Los Ángeles, aquí en Austin han seguido sus historias, su recuperación y todo”. VER VIDEO AQUÍ

Marco Antonio Regil perro: Muerte de Bernie lo tomó por sorpresa

“Tenía una historia cardíaca, como ustedes saben desde hace dos años, y ha estado con pastillas y sabíamos que esto iba a pasar tarde o temprano, y hoy pasó. No estaba corriendo, no estaba jugando, porque no puede, estaba en recuperación de su patita, como ustedes saben, pero así iban caminando y se cayó nada más, le dio un paro cardíaco“.

“Fer le dio respiración en su hocico, yo estaba pujando su corazón y siguió respirando un poquito, hasta que ya dejó, y pues aquí estamos en el parque con Bernie tirado, la gente vino a ayudar, y aquí está el chiquito… qué les puedo decir, Bernie Doo, ese fue el último videito que va a quedar ahora amiguito, y ya se nos fue Bernie”, narró.