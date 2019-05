Página

1 de 4

Marco Antonio Regil fue sorprendido y podría tener nuevo romance al manosear a una sospechosa mujer

El conductor tenía muy bien agarrada de la cintura y pierna a su acompañante

El mexicano reveló si se trataba de su nueva conquista

El carismático conductor Marco Antonio Regil fue sorprendido en pleno manoseo de cintura y pierna a una mujer que pareciera tratarse de su nuevo romance.

Luego de un largo tiempo de estar soltero y reencontrarse consigo mismo, Marco Antonio Regil fue captado muy cariñoso en compañía de una mujer.

El popular conductor asistió a la inauguración de un restaurante de comida vegana en Guanajuato, México, en compañía de la misteriosa mujer. En el recinto, conviviendo con más personas y degustando de estos alimentos, Marco subió la temperatura y comenzó un juego de toqueteo con la dama.

Los hechos fueron grabados por las cámaras del programa ‘Ventaneando’ y en ellas se pudo ver al expresentador de ‘Un Nuevo Día’ sujetando de la cintura y un poco más abajo a su acompañante mientras le acariciaba esa parte del cuerpo.

En otro momento se le pudo ver sosteniendo su pierna de una forma muy sugerente, hecho que derivó a ser cuestionado por los medios sobre un nuevo amor.

Ante esto, Marco Antonio Regil dijo: “Nos estamos conociendo”, y aclaró con un semblante sumamente feliz: “Soltero sí (estoy) oficialmente, pero nos estamos conociendo”.

Cuando se le preguntó sobre su largo tiempo como soltero, Regil aseguró que los medios mexicanos no estuvieron al pendiente de su vida ya que él vive en Estados Unidos: “Lo que pasa es que vivo allá y no me ven, pero sí, soltero ya llevo un buen rato y ahora estoy abriéndole el corazón a México”, exclamó entre risas.