Marco Antonio Regil revela toda la verdad en entrevista

¿Por qué se terminó su relación con Admari López?

Los rumores sobre su sexualidad ¿son reales? ¡Revela toda la verdad! El conductor mexicano Marco Antonio Regil confiesa toda la verdad en entrevista respecto a su orientación sexual y lo que pasó entre él y la guapa conductora Adamari López, ¿será que al conductor no le gustaba que Adamari tuviera escenas de besos con otros hombres? Desde hace ya varios años mucho se ha hablado sobre la orientación sexual del conductor Marco Antonio Regil, y es que a pesar de que el mexicano ha tenido infinidades de novias y prometidas muy hermosas, el público sigue firme con el pensamiento que en realidad él es gay. MARCO ANTONIO REGIL REVELA TODA LA VERDAD EN ENTREVISTA Este 5 de diciembre el conductor de ‘100 mexicanos dijeron’ abrió sus sentimientos y en una entrevista con el también presentador Yordi Rosado, Marco Antonio Regil reveló toda la verdad respecto a su orientación sexual, confesando de una vez por todas si le atraían los hombres o no. A través de la cuenta de YouTube de Yordi se podía revelar la extensa charla que tuvo con Marco Antonio, en donde abordó distintos puntos bastante delicados para el conductor, desde la muerte de su madre, la cual le causó una enorme depresión, hasta su llegada a Estados Unidos y sus relaciones amorosas.

¿QUIÉN SERÁ? EL CONDUCTOR REVELA QUE LE GUSTARÍA REGRESAR CON UNA DE SUS EX’S EN ENTREVISTA Durante la entrevista, Yordi Rosado le cuestionó sobre las diversas novias e incluso prometidas que tuvo, revelando que con la mujer que en verdad se quería casar y no lo hizo, por culpa de él, fue con la modelo Laura Elizondo. Ahí Marco Antonio Regil confesó que había sido debido a la inmadurez de él. En dicha entrevista argumentó que él no sabía como enfrentar las adversidades y los problemas por lo cual decidió terminar su relación sin más a pesar de que todavía la sigue amando: “Si pudiera regresar el tiempo, me hubiera casado con Laura Elizondo”, sin embargo, el conductor esta consciente de que ella ya tiene una familia y él no está solo.

¿POR QUÉ MARCO ANTONIO REGIL FINALIZÓ SU RELACIÓN CON ADAMARI LÓPEZ? LO CONFIESA EN ENTREVISTA Fue en este mismo punto en donde Yordi Rosado sacó a flote su relación con la conductora y actriz puertorriqueña Adamari López, en donde confesó una vez más las razones por las que se había terminado esta relación, afirmando que había sido en parte por celos de él. En la entrevista, él confesó que no toleraba ver a Ada besándose con otro durante las novelas cuando estaba saliendo con él, y es que el punto de quiebre fue cuando salió la conductora besándose con Eduardo Capetillo en la telenovela ‘Camila’, en donde ambos actores compartían créditos.

“NO LO TOLERABA” MARCO ANTONIO REGIL REVELA TODA LA VERDAD SOBRE SU RELACIÓN CON ADAMARI LÓPEZ EN ENTREVISTA “Sí, yo no pude, me acuerdo de que ambos estábamos en el sofá de su casa, así abrazaditos y salía ‘Camila’ la novela que hacía con Eduardo Capetillo y salían Adamari y Capetillo echándose los besos y yo de ¡agh!, no lo toleraba”, comentó Marco Antonio Regil para la entrevista. Posteriormente, el conductor de ‘Atínale al precio’ reveló que no tenía celos, sino que más bien no le gustaba verla así: “No celos, porque yo sabía que Adamari era una actriz super profesional, y no era celos de ‘ah! Te gusta Capetillo’, él estaba casado, me caía super bien, pero no me gustaba, esa es mi boquita, porqué me la estas besando”, a partir de este momento, el conductor confesó que ya no le gustó salir con actrices, y decidió tornar su vista y atención a otro lado.

EL PRESENTADOR HABLA SOBRE SU SEXUALIDAD Después de confesar la razón por la que terminó su relación con Adamari López, argumentando que no toleraba verla con otros hombres besándose en las telenovelas, Yordi Rosado abordó un tema bastante controversial en dicha entrevista, en donde le preguntó a Marco Antonio Regil sobre su sexualidad. Tras este momento, el conductor mexicano, el cual está radicando actualmente en Estados Unidos confesó toda la verdad después de mucho tiempo, y afirmó que incluso estaba saliendo con alguien en ese momento: “No estoy en una relación oficial, pero no estoy solo”, confesó. ¿Quieres saber más? Continúa leyendo la siguiente página.

“NO TENGO PAREJA, PERO NO ESTOY SOLO”; REVELA MARCO ANTONIO REGIL En la entrevista se abordó el tema sobre su sexualidad, fue ahí en donde Marco Antonio Regil reveló que sí le gustaban las mujeres, e incluso que si no se hubiera ido de México ya estuviera casado con una: “Yo creo que si yo no me hubiera ido a Estados Unidos yo ya estaría casado, pero yo llevo ahí 20 años y no termino de encajar románticamente con las mujeres de ahí”, confesó. Sin tapujo alguno, Yordi Rosado le preguntó a Marco Antonio si tenía pareja, a lo que el conductor confesó lo siguiente: “Llevo muchos años donde oficialmente no tengo pareja pero no estoy solo”.

¿SI LE GUSTAN LOS HOMBRES? Casi al finalizar con la entrevista vino la gran pregunta, en donde se le cuestionó si era muy probable que él se enamorara de cualquier genero con tal de ser el indicado para él: “¿Podrías enamorarte más que de un genero que de una persona?”, le pregunta Yordi Rosado. A lo que el conductor confesó que realmente nunca ha visto que le gusten los hombres: “Nunca me he descubierto siendo atraído por alguien que no es una mujer, entonces yo me he enamorado a nivel de amigos, hay amigos que los amo, pero nunca he sentido atracción física por un hombre”, reveló de una vez por todas el conductor mexicano Marco Antonio Regil, acallando de una vez por todas los rumores sobre su sexualidad. PUEDES VER LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ

¿LE GUSTARÍA VOLVER CON ADAMARI LÓPEZ? Antes de que se diera a conocer esta entrevista, en donde Marco Antonio Regil revelaba todo respecto a su orientación sexual, el pasado 11 de noviembre, el presentador mexicano estuvo frente a los medios y fue ahí en donde se le cuestionó sobre su vida amorosa, preguntándole si regresaría con Adamari López. Hace apenas unos años, a través del show ‘Un Nuevo Día’, Marco Antonio Regil se reencontró con Adamari López trabajando ambos en el matutino de Telemundo, sin embargo, todo fue risas y juegos pese a que habrían sido novios décadas atrás mientras ella era actriz y vivía en México, ¿será que ahora habrá una oportunidad para el amor entre los dos?

¿CON POSIBILIDADES DE REGRESAR A SER SU NOVIO? Mientras Adamari López luce más jovial que nunca a sus 50 años y formalizó su separación definitiva con Toni Costa, por razones que aún se desconocen, Marco Antonio Regil está enfocado en dar conferencias y centrarse en su podcast con temas de interés general y hacer entrevistas. Ahora, al mexicano que fue novio de la boricua durante los años 2000 cuando ella vivía en México y comenzó su carrera como actriz de telenovelas, se le preguntó si habría una posibilidad de que volviera a reanudar su relación amorosa con Adamari López, al saberse que está separada.

¿SE LE VIO EL NERVIOSISMO A MARCO ANTONIO REGIL POR LA PREGUNTA SOBRE SU EXNOVIA? Al término de su conferencia, Marco Antonio Regil con el humor que lo caracteriza y su simpática sonrisa, pero visiblemente desaliñado, respondió a las preguntas de la prensa de si está enamorado en estos momentos: “Siempre me andan… Por qué siempre me quieren casar, déjenme, no ahorita, todo bien…”, comenzó bromeando a los reporteros. Y cuando le preguntaron si estaba listo para ‘volver’ con Adamari López ahora que ya está separada, el mexicano soltó la carcajada y dijo: “Eso se llama el recalentado… No… ¿qué tiene que ver? Jajaja ahorita caigo en la trampa y mañana sale ‘Marco quiere regresar con Adamari, le mando abrazos con cariño, no, hay otros proyectos por ahí, hay otros proyectos de bienestar…”, confesó riendo en ese momento.