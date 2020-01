View this post on Instagram

¿Qué le pasa a Bernie? Literalmente tiene un corazón tan grande que no le está bombeando la sangre suficiente 😢 La miocardiopatía dilatada es una enfermedad del músculo cardíaco, que por lo general comienza en la cámara de bombeo principal del corazón (ventrículo izquierdo). El ventrículo se estira y se afina (dilatación) y no puede bombear sangre, así como lo puede hacer un corazón sano. ¿Por qué? Lo más probable es que es genético y estamos en espera de resultados de ADN y sangre para descartar otras posibilidades. ¿Cómo me di cuenta? Al llevarlo a la veterinaria para que vieran su patita posterior izquierda pues estaba cojeando. Resulta que se desgarró un tendón y necesita cirugía y al escucharle su corazón como parte del examen de rutina se escuchaba raro, como un “galope” y decidí llevarlo con la cardióloga para un electrocardiograma y ahí apareció todo. Es un problema que se presenta más frecuentemente en perros de tamaño grande, más allá de su edad. ¿Cuál es la solución? Medicinas y suplementos que le ayudan a su corazón y esperar resultados de los estudios mas avanzados para descartar otras posibilidades como el virus “Chaga’s” que es común en Texas. ¿Se puede recuperar? No lo sabemos y hay que esperar. Por lo pronto no puedo dejarlo que juegue y corra pues el tendón se puede desgarrar más y no sabemos si el corazón resista una cirugía. Lo que más me duele es tenerlo inactivo. Yo quisiera que jugara, corriera y caminara para que disfrute el tiempo que le quede de vida, sean años o meses. Respiro y agradezco que nos encontramos y estoy presente en el aquí y ahora. Todo un reto pues apenas me estoy recuperando de la partida física de mi mamá y Lucy. La vida es una escuela y estoy abierto a aprender la lección espiritual que viene con este episodio. Gracias por su amor, cariño, oraciones, consejos, preguntas y sobre todo por entenderme pues Bernie no es una “mascota”, Bernie es mi perro-hijo, Bernie es mi familia ❤️🐶 . . . Foto por @jorgito_a_campos @jorgitocampos #bernie #perros #perrosdeinstagram #marcoantonioregil #cardiomiopatiadilatada