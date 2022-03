Marcela Sarmiento momentos difíciles: No cabe duda que a veces la vida nos pone en situaciones muy difíciles de superar, y es que perder a un ser querido puede ser una de las cosas más terribles que nos pueden pasar como humanos. Para la periodista Marcela Sarmiento no fue solamente lidiar con la partida de su esposo, si no también con la de su pequeño hijo.

Marcela Sarmiento momentos difíciles: “Era algo real, y me estaba pasando a mí…”

Marcela Sarmiento narró como su vida cambió, pues dijo que recibió una llamada telefónico que la dejó completamente en shock, pues le habían informado que su esposo había sufrido un colapso y se había desmayado en el gimnasio. A lo cual ella comparte que no sabía que hacer…

“Me llaman del edificio donde él estaba viviendo temporalmente mientras yo llegaba con las niñas”, explica. Desde el otro lado del teléfono le comunicaron que tenía que viajar inmediatamente porque su marido se desmayó en el gimnasio y le estaban tratando de reavivar. “Yo me quedé en blanco… Lo que estaba pasando no era una película de terror, no era una cosa inventada, era una cosa real y me estaba pasando a mí”.