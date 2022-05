Al tener a sus fanáticos preocupados sobre como se encuentra horas después del accidente ha realizado una publicación en sus redes sociales dónde da a conocer que se encuentra en recuperación. Aunque algunos “haters” no creyeron que fuera verdad la fuerte caída que sufrió el ex esposo de Jennifer López.

“Hola mi gente, este es Marc Anthony. Para decirles que estoy en el proceso de recuperación por la espalda, suele pasar. Estoy bien, me están cuidando, son cosas que pasan. Me siento, no puedo decir mejor, pero estamos en esa. Por los que se preocuparon por mí muchas gracias que Dios los bendiga por desearme lo mejor”, dijo en uno de los videos.

“Haré todo lo posible para mejorar, regresaré pronto para cumplir mi palabra. Lamentablemente, como les dije es una cosa que es muy fuerte para mí porque yo no soy de cancelar, no tengo historia de eso ni la reputación de eso, esto es simplemente para todas esas personas qué les interesaba saber cómo estoy.” Comentó el cantante en sus redes sociales.

Fanáticos preocupados por su salud

“Estoy mejorando, no puedo decir que me siento mejor, sino que es lo que es. Soy un ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor”, añadió el intérprete en un video que subió hace unas horas en su cuenta de Instagram. Después de caerse por las escaleras de su hotel, ha dicho cómo se encuentra.

Su novia Nadia Ferreira le ha comentado: “Dios te bendiga y proteja mi amor.” Su colega, el musico Juan Luis Guerra también le ha dejado un mensaje de apoyo: “Te declaro sano en el nombre de Jesús!! Un fuerte abrazo querido amigo.” Algunos otros fanáticos también le han comentado: “Te mandamos mucha fuerza, Marc. Recupérate.