Marc Anthony se accidenta antes de subir al escenario y cancela concierto

Le llueven críticas y lo tachan de ‘mentiroso’

Hace un día exactamente, Marc Anthony publicó un video en donde se encuentra lleno de felicidad, compartiendo espacio con su novia, Nadia Ferreira. A la pareja se le ha visto de lo más feliz, pero han levantado demasiada controversia debido a la gran diferencia de edad que existe entre ambos.

Y es que hay personas que no creen que el artista se haya accidentado, pues hubo quienes por medio de su última publicación, le comentaron que nunca se presentó y hasta lo tacharon de ‘mentiroso’. “Tu haces venir a la gente todo un día de semana a las 12am de la mañana cuando la gente tiene que trabajar al día siguiente para no presentarte. No eres artista, eres un payaso más”, “Nunca llegaste, que decepcionada estoy”, “Que mal por segunda vez le falta al respeto al público panameño”, “¿MAN EN SERIO?, cómo no vas a cantar y dejarnos esperando”, entre muchos otros. Archivado como: Marc Anthony se accidenta