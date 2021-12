A través de la cuenta de Instagram de @chicapicosa2 se logra apreciar un video, en donde además de no saber si es edición o no, sí causó gran alerta en los seguidores del cantante originario de Nueva York y más por lo delgado que se veía y lo restirado de su rostro.

Y es que durante el video, muchos seguidores apuntaron que Marc Anthony se veía con un aspecto bastante delgado y demacrado, además de que su mandíbula hacía varios movimientos de lado a lado cada que no cantaba, casi como si se estuviera acomodando algo adentro de su boca.

Otros apuntaron que el cantante estaba consumiendo muchas drogas y por eso su aspecto se veía así: “Que triste, lo que hace la droga”, “Lo que pasa es que la gente idealiza a los artistas, piensan que ellos no usan drogas ni nada. Toda la vida se ha comentado que Marc Anthony consume mucha cocaína”, “Así le hacen los consumidores de drogas, son los movimientos característicos de los adictos”.

¿Por qué Marc Anthony tiene ese aspecto?

Otros seguidores apuntaron en el video del estadounidense que simplemente el cantante se estaba acomodando la dentadura y que por eso estaba haciendo ese movimiento extraño con su boca: “Yo digo que se le despegó la placa dental”, “Yo creo que se estaba acomodando los dientes y por eso hace esos movimientos”, ¿será que Marc Anthony se está quedando sin dentadura?

Cabe destacar que algunos no creyentes afirmaron que ese video simplemente estaba editado y que sus movimientos no eran reales, sin embargo no le encontraron explicación a su aspecto tan delgado: “La verdad se ve como si fuera una edición, ha de ser falso”, “Ese video está editado, ni siquiera se parece a él”. “Ese video está editado”, “Eso es super falso”, fueron otro de los comentarios que se podían leer.