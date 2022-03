Después de divorciarse de JLo, Marc nuevamente se casó, ahora con la modelo venezolana Shannon de Lima, se casaron en 2014 y se divorciaron tres años después. Ahora a inicios de 2022 el también actor ha presumido una nueva relación, pero esto no parece agradarle a sus seguidores.

Critican a Marc Anthony: El cantautor puertorriqueño-estadounidense Marc Anthony ha estado en la boca de todos después de confirmar su relación con la ex reina de belleza paraguaya Nadia Ferreira, quien es 30 años menor que el y le dicen que parece su abuelo en lugar de su novio y ella responde ante las críticas.

Según la información de Infobae, l a prensa no los dejó tranquilos hasta que los dos fueron vistos comiendo en un restaurante griego de CDMX, ambos se lo estaban pasando de lo mejor y a simple vista parecía que solo eran amigos, pero el cantante se acercó a la modelo para besarla, pero los dos seguían sin confirmar que estaban juntos.

En la segunda imagen el cantante describió: “Que Dios les multiplique todo lo que ustedes nos desean.”, en una instantánea dónde Shannon Ferreira esta sentada en sus piernas y Marc esta sujetándola de una forma muy amorosa, todo pintaba de maravilla pero los comentarios no fueron del todo agradables.

“Miren que linda pareja hacen, son como Barbie y el abuelo de Ken “, “¿Quién más pensó que era su hija?” Pero no todo fue malo, pues algunas personas les daban buenos deseos: “Tan lindos”, Felicidad y Amor, que te amen como mereces, eso te deseo”, “Muchas bendiciones a los dos y felicidades”

Seguidores le piden a Marc que cuide a Nadia Ferreira

Entre los comentarios del cantante se encontraban algunos compatriotas de la modelo Nadia Ferreira que le pedían al cantante no jugar con ella y que la cuidara: “Más vale que la cuides porque tienes un tesoro preciado de Paraguay !Y si no el país entero te detestará! Cuídala mi hermano”, ” Cuida a nuestra hija que es nuestra joya paraguaya”

Pero también había otros que aseguraban que no durarían debido al historial amoroso de Marc Anthony: “Hijo ojalá le dure este romance porque usted no dura con nadie”, “Una más para la lista”, “Ojala esta si te dure y no como Shannon que se fue corriendo” y más comentarios despectivos se pueden encontrar en la publicación. Archivado como: Marc Anthony Novia