Dos enormes camiones de mudanzas llegaron al club Mar-a-Lago Florida de Donald Trump el lunes por la mañana. Según el Daily Mail fue alrededor de las 9.30 a.m. del lunes, cuando se vieron dos camiones de JK Moving Services estacionados frente al club con trabajadores que llevaban cajas grandes a la propiedad.

Trump, no obstante, no es bienvenido por muchos de sus inminentes vecinos, quienes han enviado cartas a las autoridades locales en ese sentido, indica Efe.

La Casa Blanca informó del arribo del presidente el día miércoles a las 11 de la mañana, hora local, al Aeropuerto Internacional de Palm Beach en un avión Air Force One.

Trump no planea ser parte de la inauguración del demócrata Joe Biden, el próximo miércoles 20 de enero, tal como señaló en el que fue su último mensaje en Twitter, antes de que la red social le suspendiera de forma permanente su cuenta por riesgo a “una mayor incitación a la violencia”.

Mar-a-Lago violó normas de uso de mascarillas

La violación de la orden sobre el uso de mascarillas por el club Mar-a-Lago del presidente Donald Trump en su fiesta de Año Nuevo le ha costado una amonestación.

Sin embargo, no fue suficiente para recibir una multa ni otra sanción, señalo The Associated Press.

En una carta al gerente del club, Bernd Lembcke, el condado Palm Beach dijo que las futuras violaciones de las normas podrían costarle $15,000 dólares en cada una de las multas.

Fiesta de fin de año de Trump

Un video de la fiesta muestra que pocos de los 500 invitados usaban la mascarilla en la atestada pista de baile mientras actuaban el rapero Vanilla Ice, el cofundador de los Beach Boys Mike Love y la cantante Taylor Dayne.

El funcionario Todd Bonlarron dijo en la carta que si bien el club posiblemente repartió mascarillas entre los invitados, “hubo una falla en la aplicación de las órdenes y casi toda la sala de invitados estaba sin mascarillas”.

