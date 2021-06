Y agregó a su opinión sobre el controversial tema de la empresa Coca Cola: “La expectativa de ellos es que el lado político contrario se acobardará en la esquina y se supone que debemos aceptar eso y se supone que está bien. Y no está bien”.

Autoridades del condado de Surry en Carolina del Norte, han emitido una nueva y polémica decisión que dejará a la ciudad sin poder refrescarse y es que han votado la prohibición de las máquinas expendedoras de la famosa Coca Cola, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de New York Post .

Hasta el momento no se han retirado las máquinas de los edificios y además se desconoce el número total de las mismas, pero el condado de Surry tiene, solo en la parte norte, alrededor de 73,000 residentes, lo que daría una idea de cuántos habría.

De manera textual dijo: "Millones de estadounidenses creen que las últimas elecciones presidenciales no se llevaron a cabo de manera justa y que se producirá más fraude electoral en el futuro si las elecciones no son monitoreadas y reguladas de cerca".

Pero no todo ha quedado allí, sino que también Harris envió un texto al CEO de Coca-Cola que además dijo que las últimas elecciones presidenciales entre Joe Biden y Donald Trump no se llevaron a cabo de manera justa, informó WCNC.

Sin embargo, hasta el momento no se sabe qué más sucederá ante este panorama que ha generado críticas porque empresas se han manifestado en contra, y el tema ya tocó varias altas esferas del mundo de la política y de las compañías más reconocidas a nivel mundial.

Los demócratas y los grupos de derechos electorales dicen que la ley privará de sus derechos a los votantes de color de manera desproporcionada. Es uno de una ola de proyectos de ley electorales respaldados por el Partido Republicano introducidos en estados de todo el país después de que el ex presidente Donald Trump avivó afirmaciones falsas de que el fraude llevó a su derrota electoral de 2020.

LA POSTURA

En aquel entonces, en su primera conferencia de prensa, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, criticó duramente a los movimientos republicanos para limitar los derechos de voto y prometió hacer todo lo posible con los aliados para detener el esfuerzo

"Los votantes republicanos que conozco encuentran a estos votantes republicanos despreciables, la gente fuera de esta Casa Blanca. No me refiero a los funcionarios electos. Me refiero a los votantes ", reportó AP News como las palabras expresadas por el presidente Biden.