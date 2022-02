Si amas el maquillaje, probablemente inviertes mucho tiempo y dinero en los últimos y mejores cosméticos del mercado; pero, ¿alguna vez te has preguntado: “cuánto tiempo dura el maquillaje”? Te gusta llenar tu bolsa de maquillaje y presumir un nuevo tono de pintalabios, y si te hace sentir hermosa entonces nos parece perfecto. Estamos contigo y no estamos solas.

La industria del maquillaje es una máquina de dinero gigantesca, con las mujeres gastando mucho para verse perfectas. Un estudio reciente hecho por PopSugar Insights encontró que “el 59% de las mujeres gastan más de $150 al año en cosméticos, y el 45% de las mujeres gastan más de $200 cada año”. Es mucho dinero y muchos productos nuevos, lo que significa que probablemente no estás usando todo lo que compras.

Es necesario una depuración de maquillaje

Levanta la mano si hay un pintalabios al fondo de tu cajón de maquillaje que ha estado ahí desde la universidad. ¿O todavía tienes ese esmalte rosa neón que compraste para el spring break antes de tener hijos? (Pista, fue hace MUCHO tiempo). Igual que tu guardarropa, tu bodega y tu escritorio, tu bolsa de maquillaje también necesita de una limpieza de primavera.

Y mientras que todos los maquillajes son diferentes, algunas marcas pueden durar un poco más que otras y algunos productos tienen más vida en mostrador que otros, como regla, si abriste tu maquillaje y no lo has usado por mucho tiempo, está destinado a la basura, no a tu rostro. Aquí está lo que necesitas saber si alguna vez te has preguntado: ¿cuánto tiempo dura el maquillaje?