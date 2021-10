El otoño es realmente una estación increíble. Desde las hojas cayendo al fútbol al frío en el aire a la sidra caliente, es el momento perfecto para diversión familiar. También es el momento ideal para recoger manzanas. ¿Por qué deberías hacerlo? Scholastic dice: “Cuando un niño está en la naturaleza, todos sus sentidos se activan. Es sumergido en algo más grande que él mismo, en lugar de enfocarse en una sola cosa, como una pantalla de computadora.

Está viendo, escuchando, tocando, incluso saboreando.” Resulta que recoger manzanas no sólo es una actividad divertida y nostálgica, sino que también es una herramienta de aprendizaje que puede enseñar a tus hijos sobre la naturaleza, la ciencia y sobre ellos mismos. Aquí hay 15 lecciones que tu hijo puede aprender al recoger manzanas.

1. La variedad de manzanas le da sabor a la vida

Mientras recogen manzanas, tus hijos pueden examinar las diferentes variedades de manzanas que crecen en la huerta a la que vayan. Pueden comparar los tamaños, formas, colores y aromas y puedes recompensar sus esfuerzos con un examen de sabor cuando terminen. Tus hijos pueden escribir sus observaciones y anotar lo que les gustó más y lo que no de cada tipo de manzana.

2. Cómo las cosas crecen

Si no tienes un jardín y no has ido a una granja, tus hijos se sorprenderán de cómo el proceso de crecimiento y cosecha funciona. Toma esta lección de la naturaleza más allá mirando las semillas de diferentes tipos de manzanas y notando sus similitudes y diferencias.