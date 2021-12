Al pie de las imágenes, la revista de sociales escribió lo siguiente: “Después de la cena navideña de @valuegf (Value Grupo Financiero) Lucero y Mijares se suben al escenario para cantar juntos en Monterrey”, se podía leer en la publicación, la cual ya contenía más de 4 mil me gusta.

“¿Y esa señora del Chal, que?”, le dicen a Manuel Mijares tras aparecer con una vestimenta bastante colorida

Entre los comentarios, seguidores no pasaron por alto la pashimina que el cantante traía como vestimenta, a tal grado de que muchos le dijeron a Manuel Mijares que cambiara rápidamente de asesor de imagen: “Me encantan Mijares, pero ya parece señora. ¿Quién lo estará asesorando con su imagen?

“Lucero se ve increíble, a Mijares le hace falta un cambio de look, que ya deje que su peor enemigo lo vista. Un buen corte de cabello no le caería mal”, “¿Qué onda con Mijares? Más emperifollado que Lucero, no así no, Mijares”, “¿Y esa señora con Chal, qué?”, fueron otro de los comentarios.