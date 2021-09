Se incendia mansión de Will Smith

Está localizada en Calabasas, California

Nadie de la familia ha publicado al respecto Se incendia mansión de Will Smith que está localizada en Calabasas, California, la cual tiene un valor de 42 millones de dólares, de acuerdo a una publicación hecha por el portal de noticias de The Sun, en la que aseguran que una persona fue atendida por los paramédicos. Relacionado Muere actriz de películas estadounidenses de Jackass por diabetes USCIS busca la naturalización de inmigrantes al otorgar $10 millones Tiroteo en un McDonald’s de Arkansas deja un muerto y otro herido (FOTO) El reporte oficial de las autoridades indica que los hechos sucedieron el pasado lunes en la ciudad de Los Ángeles, ya que se lograron ver varios vehículos de camiones de bomberos y ambulancias que se dirigían e ingresaban a la enorme finca del famoso actor de cine. ENTRARON BOMBEROS Y AMUBLANCIAS Hasta el momento no se ha dicho si el actor se encontraba dentro del lugar ni su estado de salud, así como tampoco el de su esposa Jada Pinkett Smith, pues ambos viven dentro de un gran complejo que la familia comenzó a hacer en 2003 con la adquisición de varias propiedades. Tampoco ninguno de los miembros de la familia había publicado en sus redes sociales sobre el incidente, que aunque se dice que fue pequeño, sí causó algunos daños porque el humo fue incesante, de acuerdo a versión que dio uno de los testigos que presenciaron el siniestro.

SIN VERSIÓN DE LA FAMILIA De acuerdo a Page Six, los representantes del famoso actor no estaban disponibles para hacer comentarios este martes, además el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles no respondió a peticiones de información que se hicieron esta mañana de 21 de septiembre de 2021. “Todos están bien y en la casa. Se produjo un incendio en el sótano y un bombero fue atendido, pero todos están bien”, asegura ‘Page Six’ tras hablar con una fuente cercana a la familia. El actor de 52 años ha participado en películas muy exitosas como Hombres de Negro, En Busca de la Felicidad, Chicos Malos, Soy Legenda, Día de la Independencia, Hitch, especialista en ligues, Wild Wild West y más recientemente Aladino, pero ha vivido momentos difíciles con su pareja y lo ha externado en público, para ver el video haz click aquí. Archivado como: Mansión de Will Smith

CELEBRARON CUMPLEAÑOS DE JADA Apenas el fin de semana pasado la familia celebró el cumpleaños número 50 de Jada con una fiesta de patines de ruedas. Sin embargo, la familia no vive junta, cada uno tiene ya su casa. Hasta el momento se sabe que la persona que atendieron no requirió hospitalización. Jaden, uno de los hijos de Will Smith, de 23 años, vive cerca de la casa en Hidden Hills, a su vez la hija, Willow, de 20, habita en una propiedad frente al mar en Malibú, pero nadie ha publicado en las redes sociales sobre el incidente en que la mansión sufrió el incendio. Archivado como: Mansión de Will Smith

ATIENDEN LLAMADO DE AUXILIO El complejo que logró hacer el actor tiene una extensión de 25,000 pies cuadrados de espacio habitable y tardó alrededor de 7 años en cumplirlo, pero la finca donde viven tiene nueve habitaciones, un garaje para ocho autos, canchas de baloncesto, un cine en casa, una piscina, canchas de tenis y voleibol y un trampolín hundido. Se asegura que el lunes pasado alrededor de las 3:30 pm se vieron unidades con luces intermitentes seguido de una ambulancia, varios otros autos y un vehículo utilitario, al parecer todos para acciones de rescate por la urgencia de apagar el fuego, pero se desconoce en qué área se suscitó. Archivado como: Mansión de Will Smith

YA HABÍA SUFRIDO ALGO SIMILAR Aunque esta no es la primera experiencia que el actor vive con el fuego en su mansión, ya que en 2018 tuvo que desalojar el complejo en noviembre tras la amenaza inminente por el incendio forestal de Woolsey, luego de que se quedara en la finca durante el encierro. La noticia del incendio en su mansión ya le ha dado la vuelta al mundo por el gran costo que tiene y porque la gente quiere saber qué pasó con la familia, aunque se asegura que el siniestro no fue mayor, siempre queda la inquietud de saber la salud de los residentes. Archivado como: Mansión de Will Smith

Mansión de Will Smith: REGRESARON Sobre el caso de infidelidad que es actor sufrió de su esposa, en 2020 se supo que Jada Pinkett Smith y Will Smith reafirmaron su compromiso mutuo cuando Pinkett Smith admitió una infidelidad, al tener una relación con el músico August Alsina cuando ella y Smith se separaron. En una conversación individual sobre la serie “Red Table Talk” de Pinkett Smith, dijo que estaba discutiendo a regañadientes los comentarios reportados de Alsina debido a la especulación pública que provocaron. Lo que comenzó como una amistad y un esfuerzo familiar para ayudar a Alsina con su salud hace unos cuatro años se convirtió en un “tipo diferente de enredo” en un momento en que ella y Smith pensaban que su matrimonio había terminado, dijo Pinkett Smith.

Mansión de Will Smith: ¿UN ENREDO? “¿Un enredo? Una relación “, dijo Smith, alentando a su esposa a ser más específica, aludiendo a la dedicación del programa Facebook Watch a una discusión sincera. “Sí, fue una relación. Absolutamente. Estaba con mucho dolor. Estaba muy quebrada”, respondió ella. “Ahora, en el proceso de esa relación, definitivamente me doy cuenta de que no puedes encontrar la felicidad fuera de ti mismo. Definitivamente diría que hicimos todo lo posible para alejarnos el uno del otro, solo para darnos cuenta de que eso no era posible”.

Mansión de Will Smith: “CABALGAMOS JUNTOS” En un momento de la conversación, se hicieron eco entre ellos y dijeron: “Cabalgamos juntos. Morimos juntos. Mal matrimonio para toda la vida”, una alusión a un eslogan en la franquicia “Bad Boys” de Smith. Los dos están casados ​​desde 1997 y tienen dos hijos, Jaden y Willow. Cada uno parecía incómodo a veces durante sus intercambios en el programa de entrevistas. Un representante de Alsina no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Pinkett Smith, quien protagonizó dos películas de “Matrix”, preguntó por qué Alsina volvería a mencionar el episodio y dijo que había interrumpido la comunicación con él. También rechazó la idea de que Smith le había dado permiso para el asunto. Alsina fue citado en una entrevista diciendo que el actor había dado su “bendición”.

Mansión de Will Smith: PERMISO “La única persona que puede dar permiso en esa circunstancia en particular soy yo”, dijo Pinkett Smith, luego cortó a Alsina por sus comentarios. “Realmente pude ver cómo lo percibiría como un permiso porque estábamos separados amigablemente. Y creo que él también quería dejar en claro que no es un destructor de viviendas, porque no lo es “, dijo. Will Smith y Jada Pinkett Smith siguen en el foco de la polémica al conocerse los testimonios del cantante de rap August Alsina, quien reveló que supuestamente tuvo una relación extramatrimonial con Jada durante varios años. A pesar de que la famosa pareja conformada por el actor y Jada Pinkett Smith siempre ha dicho que la fórmula para su estabilidad ha sido tener una relación abierta, los comentarios de August Alsina han hecho eco en todos los medios y redes sociales.