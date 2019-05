Página

Se estrena documental de ‘Manos de Piedra’ Durán.

El mítico boxeador panameño recordó confusión de los mexicanos.

El panameño opina sobre el mundo actual del boxeo.

El legendario tetracampeón mundial de boxeo Roberto ‘Manos de Piedra’ Durán, que inspiró a generaciones de panameños en sus más de tres décadas como boxeador profesional (1968-2001), celebra el estreno de un documental sobre su carrera y afirma que se siente un ‘Harry Potter’ y aún más, porque la historia de su vida da para una saga de ‘10, 20 películas’.

En una entrevista con Efe, esta leyenda panameña de 67 años habla del documental ‘I Am Duran’ (Yo soy Durán), del británico Mat Hodgson, que narra aspectos destacados de su trayectoria, entrelazados con acontecimientos políticos y económicos de su país, de la mano de estrellas del séptimo arte como Robert De Niro y Silvester Stallone, y también del boxeo como Sugar Ray Leonard y Mike Tyson.

Durán, o también ‘El Cholo’, entabla una franca y relajada conversación en la que se describe a sí mismo como un hombre desprendido y recuerda, por ejemplo, la dolorosa sensación de soledad que le dejó el “No más”: su abandono en el octavo asalto de un combate contra Leonard en noviembre de 1980 en el que defendía el título del peso welter del Consejo Mundial de Boxeo, que había conquistado ante el mismo púgil meses antes.

Pregunta (P): Roberto, el documental ‘I Am Durán’ ¿cómo lo refleja?

Respuesta (R): El documental me encanta, me fascina, porque hay muchas cosas ahí que no se ven en la primera película que yo hice (‘Hands of Stone’, de Jonathan Jakubowicz, 2016). Soy franco, no lo he visto completo, pero cuando veo a esos grandes boxeadores que hablan de ‘Manos de Piedra’ yo mismo no lo creo. Que hablan de ‘Manos de Piedra’ Durán esos grandes boxeadores que son pesos pesados, gente que quiere a Durán.