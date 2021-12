Bueno, cada mano lo es. No hay dos iguales porque sus huellas son completamente únicas, como los copos de nieve.

Tienen un menor riesgo de enfermedad cardíaca”, informa la revista Self . Y según el Dr. John Manning, autor de El cociente del dedo (The Finger Ratio), “Una mayor exposición a la testosterona en el útero, que está relacionada con la salud ósea, la fertilidad y el desarrollo cardiovascular, también puede crear dedos anulares más largos”. Así que sin más preámbulos, aquí está la lista de lo que dicen las manos sobre ti , teniendo en cuenta, por supuesto, que ninguno de estos es definitorio de quien eres. Aún así, ¡es útil conocerlas!

Nunca vamos a ganarnos la vida como modelos de manos, pero eso no nos impide echarles un vistazo. Resulta que el tiempo que podamos pasar examinándolas no es una pérdida de tiempo. De hecho, están cargadas con datos de carácter personal . ¿Alguna vez te detuviste a preguntarte lo que ellas dicen de ti? “Las mujeres con dedos índices más pequeños que sus dedos anulares pueden tener un riesgo mayor para la osteoartritis y el síndrome de ovario poliquístico , un desorden hormonal que interrumpe la fertilidad. ¿El lado positivo?

3. Tus manos revelan tu edad

Noticia de última hora, lo que dicen las manos tiene mucho que ver con la edad. Como probablemente sabes, hay manchas de la edad en ellas. Si has cumplido cierta edad (ejem) o has pasado mucho tiempo al sol, no mienten.

4. Muestran que trabajas

Voltéalas y echa un vistazo. Las manos callosas vienen con ciertos trabajos. O, si trabajas duro en el gimnasio y levantas pesas regularmente, tu entrenamiento podría estar dejando cicatrices. No es malo, sólo algo revelador que ellas pueden decir acerca de una persona.