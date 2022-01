Lamentablemente no todo ha ido bien en su vida, ya que este 24 de enero el actor colombiano sorprendió a sus casi un millón de seguidores en redes sociales al informar la lamentable muerte de su papá, el señor Enrique Javier Cardona, que si bien no dijo los motivos de su fallecimiento, sí se despidió de él.

Su hermano, Juancho Carmona también lamenta la muerte de su papá

Por otro lado, su hermano, el productor de cine y televisión; Juancho Cardona también dio a conocer la muerte de su papá y a través de redes sociales, al igual que Manolo dejó un extenso mensaje para el señor Enrique, compartiendo una serie de imágenes de su familia acompañada por su padre.

“Hoy entendí que no se va alguien cuando su cuerpo ya no puede más, entendí que renace y se vuelve más fuerte en los corazones de las personas a las que marcaste”, inició al pie de la publicación, la cuenta ya cuenta con más de mil me gusta a un día de haber sido compartida.