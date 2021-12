“Siempre te recordaré”

No pasó mucho tiempo para que las muestras de cariño y conmovedores mensajes de despedida para Mannix Martínez se hicieran presentes en redes sociales. Una usuaria, de nombre Valerie Melecio, se expresó de la siguiente manera desde su cuenta personal:

“Tan lleno de vida es como siempre te recordaré. Mi corazón está tan destrozado… aunque mi cabeza sabe que eres parte de esa gran orquesta en el cielo. Te amamos Mannix, gracias por toda la alegría que has traído a todos, la amabilidad que me has mostrado a mí y a mi familia y la orientación que has brindado… solo… Gracias… Descansa tranquilo. Enviando abrazos y mucho cariño a Yvonne Curet y a los chicos durante este momento difícil.