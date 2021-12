Este lunes entró en vigor la orden de vacunación obligatoria en empresas privadas de la ciudad de Nueva York

Los trabajadores de casi 184,000 empresas deberán demostrar que han recibido al menos una dosis de la vacuna

Las empresas que no cumplan podrían enfrentar multas a partir de $1,000

En medio de un aumento en las infecciones por coronavirus, este lunes entró en vigor una orden que exige que casi todas las empresas del sector privado de la ciudad de Nueva York prohíban la presencia en oficinas de personal que no esté vacunado contra el COVID-19, informó la agencia de noticias The Associated Press.

Se pidió a los trabajadores de casi 184.000 empresas que mostraran pruebas de que ya habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 para el lunes. Las compañías que no cumplan podrían enfrentar multas a partir de los 1,000 dólares, aunque el alcalde Bill de Blasio ha dicho que imponer sanciones será el último recurso.

Nueva York toma acciones contundentes

El alcalde demócrata dijo durante una conferencia de prensa el lunes que los mandatos han funcionado para vacunar a las personas. “Tenemos que ser más contundentes porque hay una cosa en la que todos estamos de acuerdo… el COVID es malo para los humanos, es malo para nuestra salud, pero también es malo para los negocios. Y si queremos evitar los cierres, y creo que debemos hacerlo, necesitamos más y más personas vacunadas”, dijo de Blasio.

Los empleadores deben verificar y mantener un registro de la prueba de vacunación COVID-19 de cada trabajador. Los empleados que solo hayan recibido una inyección deberán recibir una segunda dentro de 45 días. Las empresas deben exhibir un letrero que afirme que están cumpliendo con la regla “en un lugar visible”, según el mandato de la ciudad.