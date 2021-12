Un duro golpe contra Biden de su propio partido

El senador demócrata Joe Manchin le dice “no” al Build Back Better

La Casa Blanca no hizo comentarios MANCHIN DA DURO GOLPE A BIDEN. Una noticia sorprendió este domingo, cuando el senador Joe Manchin dio fuertes declaraciones en contra el plan de gastos de $2 billones de dólares que ha implementado el presidente Joe Biden; la novedad sorprendió debido a que el senador es parte del mismo partido que el mandatario. El senador, señaló que no puede respaldar el plan de gastos billonario que desea implementar Biden y mencionó, que siempre ha tenido sus reservas sobre el proyecto de ley. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido comentario alguno sobre las duras declaraciones que ofreció Joe Manchin, este domingo. MANCHIN DICE “NO” A PLAN DE GASTOS DE BIDEN El senador Joe Manchin, dio una respuesta contundente ante el constante cuestionamiento de el respaldo hacia el plan de gastos de Joe Biden y sorprendió a los medios de comunicación. El senador demócrata, aseguró que no puede respaldar el proyecto de ley social y ambiental de 2 billones de dólares que firma su partido, informó The Associated Press. La entrevista, aconteció en Fox News Sunday, donde Manchin mencionó que siempre ha dejado en claro que tenía reservas sobre el proyecto de ley y que ahora, después de cinco meses y medio de discusiones y negociaciones , “no puedo votar para continuar con esta legislación”, informó la agencia AP.

Manchin reprueba plan Biden: “No puedo votar” Las fuertes declaraciones se producen, después de las constantes indagatorias que han envuelto al senador demócrata. Manchin, reafirmó que no puede votar con una propuesta que no entiende y que no podría llegar a explicar. Por ello, informó que dirá que “no” al Build Back Better de Joe Biden y el cual, ha causado una gran conmoción. “Siempre he dicho que si no puedo ir a casa y explicárselo a la gente de Virginia Occidental, no puedo votar a favor. No puedo votar para continuar con esta legislación. Simplemente no puedo. He intentado todo lo humanamente posible. No puedo llegar allí”, señaló el demócrata al programa de televisión que lo entrevistó. Archivado como: Manchin reprueba plan Biden

Manchin reprueba plan Biden: ¿Es un ‘no’? En el noticiero, Manchin reafirmó que el seguirá diciendo que ‘no’ al plan billonario de Biden y aseguró que mientras él no entienda el propósito de dicha propuesta de ley, no podrá votar a favor. El senador demócrata, mencionó al presentador que no cree cambiar de opinión sobre dicha propuesta y se mantendrá firme ante la autoridad, señaló ABC. “Intenté todo lo humanamente posible. No puedo hacerlo. Este es un no en esta pieza de legislación. He intentado todo lo que sé hacer”, dijo Manchin en plena entrevista con el noticiero del domingo. El hombre, también destacó que había sido maravilloso trabajar con Biden pero que eso no hace diferencia en torno a su sentir debido a la propuesta del plan, además parece ser que esta respuesta termina con la esperanza de los demócratas de obtener la mayoría de votos para Biden. Archivado como: Manchin reprueba plan Biden

Manchin reprueba plan Biden: ¿Qué opina Biden al respecto? La Casa Blanca, no ha respondido a las solicitudes sobre la respuesta de Biden ante las declaraciones de Manchin. Sin embargo, señalaron que el presidente no se encuentra disponible en esos instantes debido a que estaba pasando el fin de semana en Wilmington, Delaware, señaló The Associated Press. Por el momento, Biden ya tiene programada una aparición el martes que viene y se espera, que en los próximos días de unas palabras al respecto. Pero, el hecho de que Manchin haya dicho un contundente “no” podría confirmar que el aparente colapso de la legislación seguramente profundizará las amargas divisiones ideológicas dentro del Partido Demócrata entre progresistas y moderados, de acuerdo con AP. Hasta el momento, las dudas son profundas y las respuestas no han sido aclaradas sobre la opinión de los demócratas sobre este ambicioso plan de ley. Archivado como: Manchin reprueba plan Biden

Manchin reprueba plan Biden: ¿El principal obstáculo? Aunque Manchin ha sido el principal obstáculo de los demócratas durante todo el año para impulsar el paquete masivo a través del Congreso estrechamente dividido, su declaración fue un repudio sorprendente del objetivo principal de Biden y su partido, señaló AP. La problemática con los demócratas, podría incrementarse a inicios del próximo año. Muchos habían considerado impensable el rechazo de la legislación debido al daño político que podría infligir a los demócratas. Es raro que un miembro del propio partido de un presidente administre un golpe fatal a su iniciativa legislativa primordial, de acuerdo con The Associated Press. Hasta el momento, Manchin no ha dado más declaraciones al respecto. Archivado como: Manchin reprueba plan Biden

Manchin reprueba plan Biden: Las palabras de Biden La semana pasada, Biden casi reconoció que las negociaciones sobre su amplio paquete de política interna probablemente impulsarían el nuevo año. Pero el presidente había insistido en que Manchin reiteró su apoyo a un marco que el senador, destacó AP. Todo parece indicar, que el discurso elaborado que había presentado Biden solo se ceñía a su opinión. El domingo, Manchin dejó en claro que esas eran las palabras de Biden, no las suyas. El senador criticó a sus compañeros legisladores por un proyecto de ley que “no se ha encogido” después de que inicialmente accedió a un marco de $ 1.5 billones y dijo que los programas sociales deben pagarse durante más de 10 años en lugar de solo unos pocos años, señaló The Associated Press. Archivado como: Manchin reprueba plan Biden

¿En que consiste el plan de Biden? En el nuevo paquete social, se espera acceder a reducir el la contaminación climática de inmediato y generará más de una gigatonelada, o mil millones de toneladas métricas, de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero en 2030, según el Presidente Biden. Aclaró que desea lograr el cambio en su gobierno y que luchará porque la propuesta tenga respuestas positivas. Cambio Climático: Uno de los principales objetivos en dicha propuesta, es poner fin a los gases de efecto invernadero para el 2030; además, de que cree posible hacer que el cambio a la energía limpia sea más barato para la clase media. Al igual que la creación de empleos en la fabricación de tecnología de energía limpia en Estados Unidos.

¿Y la atención médica? En cuestión de la atención médica, Biden resaltó que será uno de sus principales compromisos en este nuevo paquete social. Explicó que la atención médica debe ser un derecho, no un privilegio, por ello hará que todos los estadounidenses no se preocupen por pagar un tratamiento médico. Se definió como uno de los mayores cambios desde la Ley de Atención Médica Asequible. La atención médica más asequible para millones de estadounidenses: De acuerdo con la propuesta, se desea reducir las primas de los seguros para más de 9 millones de estadounidenses; también, se espera cubrir hasta 4 millones de personas sin seguro en los estados que los han dejado fuera de la “Medicaid”. Para los adultos mayores, se quiere ayudar a los ancianos a acceder a una atención auditiva asequible.

Ampliarán ayuda para personas de la tercera edad Uno de los propósitos en cuestión de atención médica, es proporcionar una ayuda a las personas de la tercera edad en obtener un mejor trato y sin preocupaciones de tener que arriesgarse. Por ello, no sólo se está ayudando a acceder a las personas que lo necesiten en una atención auditiva asequible, sino también a conseguir atención médica al domicilio. “Ampliar el acceso a la atención domiciliaria de alta calidad para los ancianos y las personas con discapacidad”, señaló la cuenta del presidente Joe Biden en torno a la atención que se dará a las personas de la tercera edad y que se han visto más afectados por la limitación en los seguros médicos.

La clase media en la mira El nuevo paquete social, menciona a la clase media y la ayuda que Biden desea dar en cuestión de los créditos por trabajos y por supuesto, se toma en cuenta a los Dreamers para que obtengan mejores oportunidades en torno al estudio y tomando en cuenta la Beca Pell; también las comidas gratuitas para los estudiantes. Menor coste para la Clase Media: Se piensa realizar la mayor inversión en vivienda asequible de la historia; también se desea ampliar el Crédito Fiscal por Ingreso del Trabajo (EITC) para unos 17 millones de trabajadores de bajos ingresos. El aumento de la Beca Pell y el acceso para los Dreamers; al igual que las comidas escolares gratuitas.

¿Un pago justo para los ricos? En cuestión del pago justo para los ricos, se mencionó que se deberá hacer cumplir un impuesto mínimo del 15% sobre los beneficios que declaren distintas empresas, al igual que cerrar las lagunas fiscales que algunas empresas internacionales donde se registró que permitían los traslados de sus beneficios a capitales extranjeros y más iniciativas donde los ‘ricos paguen lo que deben’. Los ricos y su pago justo: Imponer un impuesto mínimo del 15% sobre los beneficios corporativos que las empresas declaran a los accionistas; al igual que cerrar las lagunas fiscales internacionales del impuesto de 2017, que permiten a las multinacionales trasladar los beneficios al extranjero. También, crear una una nueva sobretasa para multimillonarios y multimillonarios para que inviertan en hacer cumplir nuestras leyes fiscales actuales, para que los ricos paguen lo que deben.