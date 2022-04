Dicho giro que cambió la carrera de Klopp ocurrió durante la temporada 2008-2009 de la Bundesliga, cuando Jürgen iniciaba su carrera dentro del Borussia Dortmund, mientras que Ralf era el gran mentor de un ambicioso y gran proyecto que involucraba al Hoffenheim, según lo señalado por ESPN. Archivado como: Manchester United vs Liverpool.

Según lo reseñado por el portal, para obtener el triunfo ante el conjunto de Old Trafford y mantenerse firmes, con fuerza en la lucha por el título de la Premier League, los Reds esperan que el técnico Jürgen Klopp supere a su compatriota Ralf Rangnick, quien es el técnico interino de los “Red Devils”.

Manchester United vs Liverpool. Fue en un antiguo partido que Jürgen Klopp cambió radicalmente al adoptar una ‘técnica’ que sigue aplicando con el Liverpool. De acuerdo con el portal de ESPN , este martes, Liverpool recibe al Manchester United en Anfield en uno de los duelos más importantes de la Premier League. El encuentro fue programado para comenzar a las 14:00 horas de la Ciudad de México.

Después de ese intenso partido fue que la carrera de Jürgen Klopp cambiaría para siempre. Inclusive en una entrevista con ESPN, el brasileño Felipe Santana aseguró que el técnico intentó advertirles que se enfrentarían a un nuevo estilo de juego, donde el equipo que pierde el balón debe realizar una serie de movimientos rápidos para recuperarlo de inmediato, en lugar de posicionarse para establecer la zona defensiva.

Tras ese partido, el técnico impulsó una auténtica revolución en el equipo, algo que ninguno de los jugadores habría imaginado, pues decidió aplicar ese 'baile' y ascendió a varios jóvenes y también adoptó la estrategia gegenpressing (tratar de no perder la posesión del balón). Para Felipe el éxito de Jürgen Klopp, quien lidera hoy en el Liverpool está directamente ligado a las lecciones que aprendió en esos años en el Borussia.

Jürgen Klopp sigue teniendo un gran respeto por Ralf Rangnick

“Klopp sigue la misma fórmula que el Dortmund en la Premier League, pero tiene piezas de velocidad que no tenía en nuestro tiempo. No teníamos a un tipo como Firmino, por ejemplo. Lo que hizo en el Liverpool es un reflejo de lo que hizo con nosotros en el Dortmund. Éramos una especie de ‘ratones de laboratorio’ para que pudiera encontrar lo que tiene el Liverpool hoy”, argumentó Felipe Santana.

Mientras que, Jürgen Klopp compartió en una rueda de prensa previa al compromiso contra Manchester United que sigue teniendo un gran respeto por Ralf Rangnick, "Mi relación con Rangnick está suspendida. No he hablado con él desde que llegó a Inglaterra, incluso por respeto. Pero es fácil ver los cambios que hizo en el United y las formas en que mejoró al equipo", señaló.