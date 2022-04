Cabe recordar que este partido fue adelantado en esta semana, siendo un juego de la jornada 37 de la liga de Inglaterra, los Blues dominaron en la casa del Manchester durante los 90 minutos. Pero fue la falta de efectividad, lo que hizo que el Chelsea no se fuera con los tres puntos del Old Trafford.

No ha sido una temporada brillante para los ‘Reds Devils’ quienes en estos momentos se encuentra fuera de la Champions League debido a la posición en la que se encuentra. Sin embargo, en este encuentro mostraron una pequeña mejoría en su estilo de juego, ya con técnico nuevo.

Manchester United vs Chelsea. La actividad de la Premier League inició este jueves con el encuentro entre el Manchester United enfrentando al Chelsea de Inglaterra. El estadio Old Trafford recibió a Cristiano Ronaldo, después de haber sufrido la tragedia de perder a su hijo gemelo que esperaba su esposa hace unos días.

Cabe mencionar que los Blues tienen 6 puntos de ventaja sobre el Arsenal, quien es cuarto en la tabla general y, sobre todo, con 8 de margen respecto al Tottenham, quinto en su posición, el primer equipo fuera de esa zona Champions. También mantienen posibilidades de levantar el trofeo de campeón. Archivado como: Manchester United vs Chelsea

CR7 el héroe del encuentro

Los goles llegaron en el segundo tiempo, cuando el cuadro del Chelsea se fue adelante en el marcador con un gol de volea del español Marcos Alonso en el minuto 60. Lo que muchos ya daban por hecho la victoria de los azules, debido a que estaban dominando el encuentro.

Pero no contaban con CR7, quien siempre aparece en los momentos importantes para sus equipos, y dos minutos más tarde sería el portugués quien anotaría el gol del empate. Fue un servicio de Nemanja Matic y Cristiano Ronaldo controló el esférico y sacó un potente disparo que no dio opciones al arquero Edouard Mendy. Archivado como: Manchester United vs Chelsea