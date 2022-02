Ugh, ¿cómo despertar en la mañana? Tratamos de llevarnos bien con la mañana, pero a pesar de nuestros mejores esfuerzos, nos asusta tener una cita con ella cara a cara todos los días. La irritación diurna es algo serio. Como Huff Post informa, de acuerdo con Allison G.Harvey Ph.D., profesora de psicología en la Universidad de California, Berkely, y directora de Golden Bear Sleep y Mood Research Clinic: “El tiempo que dura el mal humor, sin embargo, está asociado con la fase de “inercia del sueño”—un periodo transicional de aturdimiento que típicamente dura entre 5 y 20 minutos después que una persona se levanta por primera vez, aunque puede durar algo más de tiempo”.

Desafortunadamente, estar irritada en la mañana no es inusual, pero las buenas noticias son que tampoco es un indicador de depresión a mayor escala. Alice D.Domar Ph.D, director ejecutiva de Domar Center for Mind/Body Health, explica que normalmente: “El mal humor diurno es simplemente un síntoma de una vida sobre cargada, con muy poco descanso y sin suficientes cosas que nos traigan felicidad en un día de la vida diaria”. Así que, ¿cómo despertar en la mañana y cambiar tu vida y actitudes para que no sufras permanentemente de un mal humor a diario? Aquí hay unos tips para ayudarte a convertirte en una persona diurna, o por lo menos aprender a cómo pretender ser una.