Manager salud Chyno Miranda: Chyno Miranda tiene preocupados a sus millones de seguidores, pues desde que contrajo el Covid-19 no ha podido recuperarse por completo. Ahora alguien cercano al cantante ha dado nuevos detalles sobre como se encuentra el venezolano, ha calmado a sus seguidores quienes se encontraban preocupados.

Hace unos días Nacho Mendoza, excompañero de Chyno había pedido a sus seguidores que pidieran por la salud del que por años fue su compañero musical. Los fanáticos de la agrupación chino y Nacho se han mostrado preocupados en las redes sociales sobre todo en Twitter por la salud del primero.

¡Nuevas noticias sobre la salud de Chyno!

Nacho Mendoza, quien por años fue compañero de Chyno en el dúo musical de “Chino y Nacho”, dijo al programa Hoy Día hace unos días que su amigo se encontraba recuperándose, pero su manager Julio Durnache salió a desmentir que el cantante se encuentre debatiéndose entre la vida y la muerte.

El medio de comunicación Diario Libre tuvo la oportunidad de hablar con el manager del exintegrante del dúo “Chino y Nacho”. Dijo que: “Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia”.