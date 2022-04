The Bridge Project entregará a “madres en toda la ciudad de Nueva York $500 o $1,000 cada mes durante tres años, sin condiciones adjuntas”. Así que todas las mamás interesadas tendrán que presentar su solicitud rápidamente pues tienen solo hasta este miércoles 13 de abril a las 12 p. m. ET .

Asegurar el futuro de las familias

El objetivo del programa es “simplificar la solución y empoderar a las familias para asegurar su propio futuro. La organización pretende “brindarles a las madres y los bebés los recursos para salir de la pobreza, de modo que la próxima generación de neoyorquinos tenga una base sólida para crecer, aprender y convertir la posibilidad en realidad”.

Megha Agarwal, directora ejecutiva de The Bridge Project, dijo que los primeros 1,000 días de vida de un bebé son cruciales para su futuro. “Así que vemos The Bridge Project como una solución de sentido común al hecho de que EE. UU. no invierte en políticas que apoyen a las madres y los bebés lo suficiente y de una manera que sea empoderadora y flexible”, dijo a The Sun.