Mamá de Vanessa Guillén hace súplica durante entrevista con el periodista Jorge Ramos

Gloria Guillén pide de manera textual el regreso de su hija ante las cámaras del programa

Además revela que su desaparición está vinculada con el acoso sexual y con algo más que ella vio

Durante una entrevista con el periodista Jorge Ramos en el programa Al Punto de Univisión, Gloria, la mamá de la soldado hispana desaparecida en la base militar de Fort Hood, Texas, Vanessa Guillén le hace una encarecida súplica durante la transmisión.

Fue a través de la cuenta de Instagram del programa que se reveló la entrevista que el comunicador le hizo a la mujer que ya tiene más de dos meses en la búsqueda incansable de su hija, quien desapareció sin tener hasta el momento una rastro de dónde pudiera estar.

Como se recordará, la soldado fue reportada como desaparecida el pasado 23 de abril. Guillén, quien le había contado a su madre que había sido acosada sexualmente por un sargento, fue vista por última vez el 22 de abril en el estacionamiento del cuartel, y según los registros de llamadas de su celular se confirmó que a las 11:30 fue la última vez que se tuvo contacto con ella.

La base militar ubicada a 170 millas al sur de Dallas.

La familia de Guillen inició una fuerte campaña para dar con el paradero de la joven.

Mientras sus pertenencias -las llaves de la habitación, su cartera y su identificación- fueron halladas en su área de trabajo en Fort Hood.

El Comando de Investigación Criminal del Ejército (CID), que investiga el caso ofreció una recompensa de varios miles de dólares a quien dé pistas sobre el paradero de la joven.

Ante todo este panorama, la búsqueda de la soldado no ha parado y es por eso que ahora su mamá, Gloria, pide que su hija esté de regreso con ella, frente a las cámaras del programa Al Punto de Univisión, que conduce el periodista Jorge Ramos.

Al inicio de la charla, el comunicador le pregunta cuándo fue la última vez que vio a su hija y ella contesta: “La última vez que la miré fue el 19 de abril, que era un domingo, a las 10:30 de la noche”.

Luego el periodista le señala: “Pero la última vez que alguien la vio fue el 22 de abril a la 1 de la tarde en un estacionamiento, ¿Correcto?”.

Gloria: Eso es mentira porque ella desapareció a las 11:30 de la mañana del edificio de armas”.

Jorge Ramos: ¿Quiénes fueron los últimos que la vieron?

Gloria: Nadie, porque no hay cámaras en el parqueadero (estacionamiento), yo no les creo”.

Jorge Ramos: ¿Usted cree que desde un principio el ejército no le puso suficiente atención a esto?

Gloria: Exacto nunca me hicieron caso, porque yo les supliqué, les rogué que me ayudaran que cerraran esa base y me buscaran a mi niña con esos más de 30 mil soldados que tienen, que movieran hasta la última piedra, a mí nunca se me hizo caso.

Jorge Ramos: En la última conversación que usted tuvo con ella, ¿Le dio alguna señal o de que algo estaba mal en el fuerte?

Gloria: Sí porque ya tenía tiempo yo que la miraba muy triste, afligida, ojerosa y no dormía. Yo le decía ¡Qué te pasa? Como madre me preocupaba, me decía que nada. Insistí, y ella en febrero de este año me senté con ella y me dijo que era acosada por un sargento.

