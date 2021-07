Tras anunciar su ruptura con Toni Costa, la presentadora y actriz Adamari López había recibido muchas muestras de apoyo y de cariño de su familia, amigos y seguidores, pero el bailarín español también ha contado con el apoyo de su familia, en particular con el de su madre Carmen.

Madre Toni Costa estalla: “Las palabras que decimos demuestran el corazón que tenemos”

La que más llamó la atención fue una publicación, en la cual escribió: “Feliz descanso a todos y buenas noches. Mañana estaré doblemente feliz y verán porque, un abrazo cariñoso”, el mensaje lo acompañó con una frase: “Las palabras que decimos demuestran el corazón que tenemos”.

“Grande es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de otro”, “El sentido de la vida es tener valores, no cosas de valor”, “Mi mamá una vez me dijo: aunque las personas sean malas contigo, tú sigue siendo bueno, tú sigue siendo amable, sigue siendo feliz y riéndote de todo, porque un día se te va a recompensar”.