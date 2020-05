Mamá de Toni Costa tilda a Adamari Lopez de ‘intensa”

Carmen, suegra de la presentadora, no cree que ella sea capaz de prepararle a su pareja la tortilla de papas que a él tanto le gusta

Su relación quedó expuesta en un video de Yotutube

Hace apenas dos semanas, Adamari López inauguró su canal de Youtube a través del que ha publicado algunas experiencias personales, como su cumpleaños.

Pero en su último video, se atrevió a compartir delante de las cámaras nada más y nada menos que con su suegra.

Además, lo hizo en un terreno que no es precisamente el suyo, porque se conoce que Adamari no es la más experta en la cocina.

“Aquí estoy con mi suegra, Carmen… me encanta que esté con nosotros y nos deleite con su cocina, que es deliciosa. Hoy nos va a enseñar a hacer una tortilla de patatas”, empezó diciendo la presentadora, mientras explicaba que es uno de los platos que a su pareja, Toni Costa, le encantan.

“Cuéntame cómo se hace esa tortilla de patatas, a ver si algún yo pudiese hacer una como la tuya”, agregó la presentadora y la señora Carmen con total franquesa respondió “Lo dudo”.

Adamari sorprendida respondió: “Respétame, suegra” y así inició una clase de cocina que dejó clara la complicidad que hay entre las dos.

La madre de Toni Costa y Adamari López continuaron trabajando en esa tortilla española, que solo lleva huevo y papas, pero a la que le agregaron cebolla para complacer los gustos del bailarín.

En medio de la preparación, las cosas no iban tan bien a manos de Adamari, quien ensuciaba cada vez más el espacio.

“Eres un poco intensa”, dijo Carmen riendo al verla preocuparse más por la limpieza que por lo que intentaba cocinar.

Al final de la grabación, Adamari abrazó a su suegra y dijo: “Sabes que te quiero mucho y que me encanta que estés aquí en la casa”.

Carmen correspondió el abrazo y agregó: “Gracias por tu hospitalidad. Tú te lo mereces todo”.

Ambas demostraron en 10 minutos y entre risas que no hay por qué llevarse mal con la suegra.

Además, la química y el cariño entre ellas ha logrado que el video, a solo horas de haberse publicado, ya tenga casi 80 mil vistas y más de 400 comentarios, en donde sus seguidores aplauden la sincera relación.

“Que bien se siente cuando ya uno no tiene a su mamá, pero cuenta con una suegra que quiera a uno Como una hija. Bonita relación”, “Estas mujeres bellas son amadas y bendecidas”, “Felicidades se ve super deliciosa y que suegra la que tiene Adamari”, “Jajajajajajaja me encanta como se llevan las dos. Son un amor.”, “Jajajajaja te quedo rica Adamaris jajaja baaaa doña Carmen la felicito”, fueron algunos de los comentarios que les dejaron.

Algunos seguidores, como Girasol Rodríguez, se atrevieron a sugerir que la mamá de Toni Costa debería tener su propio canal: “Ada ábrele un canal de comida española a Carmen sería una sensación tú y ella”.

Y Minerva Carrión le apoyó: “Que linda Doña Carmen, bonita familia, más videos con Carmen. Dios los continué bendiciendo, tienes una segunda madre”.

Incluso Theresa C. Vega Sanz hasta pidió la siguiente receta: “Ah se me olvidaba. Pregúntale a tu suegra si puede hacer unos callos a la madrileña…me encantan…yummy con chorizo. Ya ella me dirá”.

¿Qué te parece la relación entre la mamá de Toni Costa y Adamari Lopez?