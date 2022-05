Madre de Salvador Ramos acudió a la iglesia

Lloró en un banco y la consolaron

“No todos aquí estaban en su contra”, confesó la líder de la iglesia ¡LLORÓ POR LOS ACTOS DE SU HIJO! Un día después del tiroteo, Adriana Reyes, madre de Salvador Ramos, fue vista saliendo de la iglesia local después de dar entrevistas a los medios de comunicación y dijera que “estaba sorprendida” por los actos que realizó su hijo, en la Robb Elementary School, en Uvalde, Texas. La mujer estuvo llorando en el banco de la iglesia. Fátima Abraham, la líder de la iglesia católica comunitaria, confesó que abrazó a Adriana Reyes debido a que estaba sumamente afectada por los actos que han ensombrecido a la comunidad y narró que le mostró su afecto, diciéndole que “no todos estaban en su contra” después de que diera a conocer su nombre y quien fue su hijo. BUSCÓ CONSUELO EN LA IGLESIA Las cámaras de los medios, captaron el momento en que Adriana Reyes, madre de Salvador Ramos, fue vista saliendo de una iglesia católica comunitaria un día después de que aconteciera el tiroteo que dejó a 19 niños y dos profesoras sin vida. El momento fue sumamente tenso, debido a que Reyes está siendo juzgada por los actos de su hijo; pero, no todas las personas la han criticado. La líder de la iglesia comunitaria, Fátima Abraham, confesó a los medios de comunicación que vio a una mujer visiblemente afectada por los actos que ocurrieron y decidió acercarse y darle su apoyo. De acuerdo con su testimonio, aseguró que vio llorar a la mujer en el banco de la iglesia y confesar que era madre del tirador de Uvalde.

Mamá Salvador Ramos iglesia: ¿Fue consolada? Fátima Abraham confesó que consoló a la mujer que estaba en la primera fila de bancos y no dudó en ofrecerle su apoyo al verla tan afectada; poco después, le revelaría que su hijo es Salvador Ramos, quien entró a la primaria de Uvalde y fue en contra de los niños de cuarto grado asesinando a 21 personas, incluyendo dos maestras. “La mujer era la madre del tirador que abrió fuego en Robb Elementary, matando a 19 niños y dos adultos el martes.”, confesó Fátima en entrevista y reportó The Texas Tribune. “Estamos con ella porque tenemos que orar en lugar de criticar o atacar. Concentrarse en odio y resentimiento no es bueno para la humanidad”, respondió. Archivado como: Mamá Salvador Ramos iglesia

Mamá Salvador Ramos iglesia: “No puso la pistola en manos de su hijo” La líder de la iglesia, respondió que estuvo a lado de la mujer y quiso ayudarla debido al mal estado en el que se encontraba. Además, señaló que durante la conversación le dijo que “no es responsable” de los actos que cometió Salvador Ramos en contra de los niños de la escuela primaria. Al igual, destacó que le enfatizó que “estaban con ella”. “Simplemente, le dije que estábamos con ella, que no todos aquí estaban en su contra”, dijo Fátima Abraham al medio de comunicación. “Ella tiene que saber que ella no tiene la culpa de esto. Ella no puso esa pistola en la mano de su hijo”, confesó la líder a The Texas Tribune. Las imágenes de Adriana Reyes saliendo de la iglesia se han viralizado y algunas personas, suelen juzgar su papel en la crianza de Ramos. Archivado como: Mamá Salvador Ramos iglesia

¿Una misa en honor a las víctimas? Las fotografías mostraron a Adriana Reyes salir de la iglesia, utilizando lentes de sol, una blusa azul y pantalones de mezclilla. La mujer se observó, comportándose visiblemente incómoda con la atención de las cámaras y rápidamente se marchó. Horas después de la visita de Reyes, la iglesia acogió a los afectados e hicieron una misa en su honor, indicó Daily Mail. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ En una reciente entrevista, Reyes confesó al Mail que su hijo era un solitario que “se mantenía solo y no tenía muchos amigos”, pero rechazó los informes de que ella tenía una relación tóxica con él. Al igual, no contestó las preguntas que sugirieron que era una persona con problemas de drogadicción y por qué no vivía con Salvador.

¿Hay novedades en el caso? El jueves, las autoridades ignoraron en gran medida las preguntas sobre por qué los oficiales no habían podido detener al tirador antes. Víctor Escalón, director regional del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo a los periodistas que había “tomado en cuenta todas esas preguntas” y que ofrecería actualizaciones, indicó The Associated Press. La rueda de prensa, convocada por funcionarios de seguridad de Texas para aclarar el cronograma del ataque, proporcionó fragmentos de información previamente desconocidos. Pero cuando terminó, se había sumado a las preguntas preocupantes que rodearon el ataque, incluido el tiempo que le tomó a la policía llegar a la escena y confrontar al pistolero, y la aparente falla en cerrar la puerta de la escuela en la que entró, señaló AP.