Según lo publicado por ‘Daily Mail’, la mamá del hispano responsable del tiroteo, aseguró que Salvador Ramos era solitario y ‘se guardaba para él mismo y no tenía muchos amigos’, pero también aclaró que no fue cierto que ella tenía una relación tóxica con él, algo que se ha reportado en diversos medios de comunicación.

Adriana Reyes aparentemente no vivía junto a su hijo, pues Salvador Ramos estaba en casa de sus abuelos quienes aseguraron que nunca había mostrado comportamiento violento y de haber sabido sus macabros planes, lo habrían denunciado, pero la mamá del chico que fue abatido por la policía, brindó más información al respecto.

En información publicada por el portal ‘ Daily Mail ‘, la mamá de Salvador Ramos rompió el silencio y aseguró que su hijo no era ‘violento’, y que se pronunció en shock por lo acontecido en la escuela de Texas en donde el joven de 18 años mató a sangre fría a 21 personas, 19 niños y dos maestros.

En entrevista exclusiva para ‘Daily Mail’, la señora Adriana Reyes, mamá del tirador, precisó que “Mi hijo no era una persona violenta. Estoy sorprendido por lo que hizo. Voy a orar por esas familias. Estoy orando por todos los inocentes niños, sí lo estoy haciendo. Ellos no tenían nada que ver con esto”, aseguró.

“Yo tenía una buena relación con él. Él se guardaba para él mismo, no tenía muchos amigos”, aseguró la señora Adriana Reyes sobre el comportamiento de su hijo y quien jamás pensó que idearía semejante y macabro plan que acabaría con la vida de muchas personas inocentes, como los 19 niños y los dos maestros.

Adriana Reyes, estaba concediendo la entrevista a Daily Mail desde el hospital donde su mamá Celia González estaba recibiendo tratamiento y atención urgente por las heridas de bala que le causó Salvador Ramos en su cara, pues lo intentó detener antes de perpetrar la masacre en la escuela de Texas, sin esperar que su nieto no tendría piedad de ella.

La mamá del responsable del tiroteo en la Robb Elementary School precisó que la última vez que habló con su hijo Salvador Ramos fue el lunes pasado durante el cumpleaños del joven: “Yo tenía una tarjeta y un Snoopy inflado para dárselo como regalo”. Además precisó que no tenía idea dónde había recibido los impactos de bala su madre pero aseguró que la cuidaría cuando se recuperara en su casa en Uvalde.

No tenía antecedentes

Las investigaciones hasta el momento no han arrojado una conexión de los motivos por los que Salvador Ramos descargaría su ira contra la escuela de Texas, dado que él tenía 18 años y naturalmente no asistía a la Robb Elementary School; por su parte, el Gobernador del Estado, Greg Abbott, dijo que el tirador no tenía antecedentes criminales o de problemas mentales.

Sin embargo, 30 minutos antes de perpetrar el ataque, Ramos hizo publicaciones en redes sociales. Aparentemente confesó que iba a tirotear a su abuela, algo que cumplió, y que finalmente iría a matar a varias personas en la escuela primaria de Texas, lo que también terminó volviéndose realidad.