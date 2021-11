Mamá de Octavio Ocaña rompe el silencio y envía desgarrador mensaje (VIDEO)

Tras días de duelo y dolor, la mamá de Octavio Ocaña el actor asesinado, rompe el silencio

Envío desgarrador mensaje tras la muerte de su hijo

Además, se descubre quién pudo difundir comprometedor video Mamá de Octavio Ocaña rompe el silencio y envía desgarrador mensaje. A una semana de la muerte del actor Octavio Ocaña, circuló en redes sociales un video en el que supuestamente inhala un polvo blanco. En el clip de apenas siete segundos, del cual se desconoce la fecha exacta y su procedencia, se ve presuntamente al actor de 22 años en el asiento trasero de un automóvil inhalando droga. “Su pin**** madre”, exclama la estrella de Vecinos, quien luego reacciona sorprendido por que lo estaban grabando.

Internautas señalan a Lesly Monroy, agente del Estado de México, por supuestamente filtrar el video y de tener el celular del actor, de acuerdo con Agencia Reforma. La mamá de Octavio Ocaña rompe el silencio a días de la muerte de su hijo La hermana de Ocaña, Bertha, y su ex prometida, Nerea Godínez, denunciaron que los policías robaron pertenencias del actor, como un reloj y una cadena de 14k. En el reporte de la Fiscalía del EDOMEX reveló que se encontraron restos de alcohol y mariguana en el cuerpo de Octavio, recuerda Agencia Reforma. El papá negó la versión y dijo que los acompañantes de su hijo fueron torturados y obligados a firmar una declaración. Ahora, la dolida mamá de Octavio Ocaña rompe el silencio y envía un fuerte mensaje, a quiénes en su opinión, asesinaron a su hijo en medio de una persecución policiaca.

La familia de Octavio Ocaña contra ‘todos’ por justicia para su hijo Luego de que Bertha Ocaña, hermana del fallecido Octavio Ocaña, mandara un mensaje para darle el último adiós al actor, ahora usó otra vez sus redes, pero para denunciar a una mujer policía. Y es que ella aseguró en stories de Instagram que un persona se robó la esclava de oro que el actor de Vecinos siempre traía en una de sus muñecas. Bertha agregó que la joya era de 14 quilates y manifestó su enojo, pues en un video se ve como la mujer la mete a su pantalón luego de inspeccionarla. La pareja de “Tavo”, Nerea Godínez, respaldó lo dicho por su cuñada y también denunció a la policía de haber robado la esclava luego del choque sobre la autopista Chamapa-Lechería, la cual terminara con la vida del histrión.

La mamá de Octavio ‘por fin’ habla del terrible asesinato de su hijo Ana Lucía Ocaña reveló en el programa Primer Impacto lo que hubiera hecho si hubiera estado cuándo mataron a su hijo. De acuerdo con UNO.TV, la mexicana también reveló en el programa que le hubiera gustado ‘dar su vida’ por Octavio Ocaña. “Yo empecé a temblar, y diría dales todo, mátenme a mí, pero a mi hijo no”, dijo. “Hubiera querido decirles mátenme a mí, por favor mátenme a mí”, declaró la dolida madre. Durante el sepelio de su hijo, la mamá de Octavio Ocaña lanzó un emotivo mensaje: “Gracias por tanto amor. Ni él se lo esperaba… tanto amor. Él está en un mejor lugar, en un lugar de luz, de perdón, de consuelo y todo. Estamos tranquilos por eso. Gracias”, dijo la mujer de acuerdo con UNO.TV.

“No les bastó matarlo”, declaran tras la muerte del querido actor infantil “No les bastó matarlo puercos!!! Le robaron todo lo que pudieron!! esa cadena era nuestra”, se lee en la imagen que compartió Bertha. Por otra parte, ayer a través de redes sociales se difundieron imágenes de Octavio Ocaña supuestamente consumiendo drogas en un automóvil junto con algunos amigos. En el clip, se le ve al actor inhalando una sustancia blanca, que presuntamente es cocaína, directamente de un celular, mientras alguien más lo graba. Al darse cuenta, el joven se ríe e intenta quitarle a su amigo su teléfono, quien decide terminar el video, señala Agencia Reforma. (PARA VER EL VIDEO DÉ CLIC AQUÍ).

Aparece policía que supuestamente le robó la cadena de oro a Octavio Ocaña y se descubre su secreto El cuento de nunca acabar. A una semana de que Octavio Ocaña (Benito en la serie Vecinos) perdiera la vida luego de recibir un disparo en la cabeza, ahora aparece policía que supuestamente le robó la cadena de oro al actor y se descubre su ‘secreto’: ella habría filtrado el video donde se observa a Benito consumiendo sustancias ilícitas. Fue en las redes sociales del programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, que se compartió esta polémica publicación que otros medios se han encargado de retomar, donde esta agente de la policía de Cuatitlán Izcalli, en el Estado de México, no queda muy bien parada.

¿Quién es la agente que supuestamente le robó la cadena de oro a Octavio Ocaña? A punto de llegar a las 50 mil reproducciones, en este video de apenas unos cuantos segundos se muestra el rostro de la agente de policía Lesly Monroy, quien habría escrito en su perfil de Facebook: “Qué mal que el papá no sabía en qué pasos andaba su hijo”, para acompañar el video donde se ve a Octavio Ocaña consumiendo sustancias ilícitas. Internautas de las redes sociales se le fueron con todo a la mujer por haber filtrado este video que no tardó en hacerse viral y que podría afectar las investigaciones del joven actor, quien este próximo domingo hubiera cumplido 23 años de edad y que tenía planes de llegar al altar con su novia, Nerea Godínez.

La agente que habría filtrado el video de ‘Benito’ manda contundentes mensajes Pero aquí no acabaría todo, ya que la agente de la policía que supuestamente le robó la cadena de oro a Octavio Ocaña y que habría filtrado el video donde aparece consumiendo sustancias ilícitas no dejó escapar la ocasión para decir lo siguiente: “No voy a cerrar mi cuenta puesto que no tengo nada qué ocultar u (sic) espero todo lo publicado esté fundamentado”. En otro mensaje, lesly Monroy escribió: “Ahora resulta que yo soy la que le quite el celular y la cadena, nombre, me recargo… pero si los invito a que sean policías de donde quieran”. En el momento de la redacción de la nota, el nombre de la agente de la policía era popular en las búsquedas de Facebook.

La mujer que supuestamente robó la cadena de oro de Octavio Ocaña es acusada de ‘ratera’ En la publicación del programa Chisme No Like, que provocó todo tipo de reacciones, se enfatiza que esta agente de la policía aparece en el video que se difundió de los últimos momentos de vida del actor con sus pertenencias en las manos para después guardarlas en una bolsa, por lo que fue acusada de ‘ratera’. Y aunque aseguró que no cerraría su cuenta, la realidad es que la agente de la policía tomó la decisión de limitar sus publicaciones : “Aquí la verdad es que lo que se ve no se pregunta y claramente se ve que la tipa se mete la esclava de Octavio a la bolsa y punto”, “Una razon mas para que pierda su cargo de policia”, expresaron algunos usuarios.

“Ya saben dónde estoy”, dice la policía acusada de robar a Octavio Ocaña En otro mensaje de Lesly Monroy, expresó que “no es casualidad”, refiriéndose a que Octavio Ocaña en vida consumía sustancias ilícitas (de lo que fue acusado cuando comenzó la persecución en su contra que derivaría en su trágica muerte): “Es la verdad, les duele, es sustentado, y si yo tengo el cel (teléfono celular) y su cadena ya saben dónde estoy y dónde trabajo. No hablen por hablar”. “Ahora quieren hacerlo ver (A Benito de Vecinos) como el malo para justificar!!! Pero no, nosotros queremos justicia”, “A él lo mataron y están intentando hacerlo ver mal para que no haya justicia”, “Uhhh, pero qué profesional contesta la oficial… No pues que se puede esperar”, “Eso es abuso de poder!!! Ella quién es para exponer la vida de otra persona. Para empezar, ¿qué hace con su celular? Eso es robo aquí y en China”, se puede leer en algunos comentarios.