Mamá de Octavio Ocaña muestra desgarradora foto: “Recibí el año sin ti”

madre del fallecido actor comparte desgarradora foto de Octavio Mamá de Octavio Ocaña escribe un mensaje para su hijo y conmueve a los usuarios de Instagram

de Instagram Preparan homenaje para Octavio Ocaña en la nueva temporada de Vecinos

Mamá de Octavio Ocaña muestra desgarradora foto: Sin lugar a dudas uno de los momentos que más conmocionó al público mexicano, fue la pérdida del pequeño niño que protagonizaba a Benito Rivers en la serie televisiva “Vecinos”. Octavio Ocaña era querido por su intrépida manera de hacernos reír y nos llenaba de ternura.

Su muerte ocurrió el pasado 29 de Octubre del 2021, y falleció luego de una persecución policial ocurrida en la carretera Champa-Lechería en Cuautitlán Izcalli, México. Esta noticia estremeció a miles de personas que sin lugar a duda, lo recordaremos por un largo tiempo.

Madre de Octavio destrozada, recibe el año de la peor manera

No cabe duda que el dolor de una madre es inmenso, y la forma en la que Octavio dejó este mundo fue terrible, es por eso que Ana Lucía Ocaña, madre del fallecido, ha publicado fotos y videos en memoria de su hijo, a quien recuerda con amor y con mucha tristeza. En su más reciente publicación se le puede ver recibiendo un abrazo de apoyo y con un texto que dice lo siguiente:

“Recibir el año sin ti es tan cruel y duele en alma amor mío hijo mío te amaré y amo por siempre mi rey que en paz descanses rey de mi vida y de aquí en adelante la vida no me alcanzará para no dejar de llorarte y estar en tu tumba amor mío te amo Octavio Augusto Pérez Ocaña“. Escribe mediante Instagram