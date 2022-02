Dijo que ella le advirtió de eso a su hijo y reiteró que por eso no le gustaba que anduvieran juntos, pero luego la mamá de Jenni Rivera fue más allá de eso y comentó lo que siente ella de ver que su ‘retoño’ ya no está con la cantante y hasta tuvo tiempo de hablar sobre sus tatuajes. Archivado como: Mamá Lupillo Rivera Belinda

Después de confirmar que su hijo y la cantante sí anduvieron, la señora Rosa no tuvo empacho en decir su ‘verdad’, sobre los intereses que supuestamente siempre ha tenido la cantante y de manera directa comentó: “Entonces le dije mira, Lupe, a esa mujer le gusta el dinero y me dijo ‘pues ni modo, yo no tengo’”.

Belinda no ha mencionado nada en sus cuentas personales desde que su ex prometido anunció su ruptura; sin embargo, su madre al compartir ese mensaje muestra su apoyo a la decisión que ella y el intérprete de “La mitad” tomaron.

Mamá Lupillo Rivera Belinda: LE ‘TUNDEN’ A MAMÁ DE JENNI RIVERA

Pero la gente opinó en la página de Facebook de Erizos sobre esta publicación de la revelación que hizo la mamá de Lupillo Rivera: “Señora y Lupillo ya no se metan en donde no los llamen, ¿No se mordió la lengua señora?

Mientras que en la página de Ricardo Adame en Youtube alguien comentó: “Esa señora de cristiana no tiene nada como se atreve a hablar de alguien que nunca dijo que su hijo era su pareja eso es no tener vergüenza, demás ella la menos indicada de hablar de Belinda pues su familia con sus hijas dejan mucho que desear no tiene vergüenza sus hijas con un montón de hombre que luego violaban a su hermana y nietas etc. Lavado de dinero narcotráfico etc. Creo que la señora se debe callar por que ellos muchas cosas que solucionar en su familia para hablar de una joven exitosa que es Belinda!!! Ya no se cuelgue de la fama de Belinda y mejor resuelvan sus problemas familiares!!!!! Vieja loca!!!