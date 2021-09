Durante el tiempo que tuvieron para reconectarse, el cantante mencionó que necesitaba que dejara el reality show y volviera a casa, ya que no aguantaba la presión a la que había estado expuesto durante los últimos días. La guatemalteca intentó negarse, pero ante la admisión de lo que había dicho su madre, no tuvo más opción.

“La única culpable de todo es Kimberly Flores ya tiene hijos un adolescente que sabe lo que pasa ya se debe de comportar cómo tal ver por el futuro de sus hijos uno cómo madre no debe de dejar a sus hijos ni a sol ni a sombra y Kimberly los deja con quién sea con tal de divertirse eso no se hace ojalá que ya tome su papel de señora casada con hijos que puede afectar demasiado el futuro de ellos”, mencionó un internauta en redes sociales. Archivado como: Mamá Kimberly Flores acusaciones

A lo que el músico mexicano le responde seguro: “Soy su esposo, y me casé con ella para apoyarla hasta la vida y la muerte, como el tatuaje que tenemos los dos, en las buenas y en las malas, y la decisión que ella tome yo tengo que apechugar (respetar/ aguantar) así como lo he estado haciendo hasta el día de hoy”.

Tras estas declaraciones, Edwin Luna le reveló la verdadera razón por la que estaba ahí por ella, afirmando que sus hijos no se encontraban nada bien, en especial uno de sus hijos mayores, ya que había estado recibiendo burlas con motivo a su mamá: “Elián está bien, le mandaron unas notas tuyas, afuera es un desma… mi amor, afuera no es como tú lo crees”.

Le comentó sobre las ideas de suicidio de uno de sus hijos

El vocalista de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna también comentó sobre el ataque de crisis que había tenido hace un par de días: “A mí me dio un ataque de crisis hace dos días, Arely me tuvo que calmar y Gianna se asustó, yo ya no puedo más, por lo que más quieras, te lo suplico por mi vida”.

“Tú me pediste algo cuando entraste aquí y me pediste que cuidara a nuestros hijos, yo ya no puedo, me habló Marta y me dijo que le había hablado Elián, y le dijo que se quería suicidar. Necesito que estés con nosotros, por favor”, le suplicó Edwin Luna a Kimberly Flores, quien se encontraba sorprendida por todo lo que estaba pasando.